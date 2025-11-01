Un hoț deghizat de Halloween a furat un laptop de 10.700 de lei dintr-un magazin. Polițiștii l-au prins la scurt timp

Polițiștii din Lugoj au reținut un bărbat care a furat un laptop dintr-un magazin, profitând de atmosfera de Halloween. Individul a pătruns în magazin cu o mască de vrăjitoare pe față și a reușit să taie alarma de siguranță a unui laptop de 10.700 de lei, înainte de a dispărea cu produsul.

Angajații magazinului nu au bănuit nimic la momentul respectiv. Dispariția laptopului a fost observată abia după plecarea hoțului, când au alertat poliția.

„În fapt, la data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 19:43, polițiștii din Lugoj au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi sustras din incinta unei societăți comerciale de pe strada Timișorii din municipiul Lugoj un laptop expus spre vânzare, cauzând un prejudiciu de 10.699 de lei”, au transmis oamenii legii, citați de Lugoj Info.

În urma verificărilor, polițiștii au reușit să-l identifice rapid pe suspect și l-au depistat în municipiul Lugoj. Oamenii legii au descoperit că acesta fugise de la locul faptei cu un autoturism, deși avea permisul de conducere suspendat.

Suspectul, în vârstă de 45 de ani, din județul Caraș-Severin, a fost reținut sâmbătă, 1 noiembrie, pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Totodată, polițiștii fac cercetări pentru a stabili dacă individul a comis și alte fapte similare.

Un alt incident grav a avut loc ieri, 31 octombrie: un bărbat a fost atacat cu cuțitul de un adolescent în vârstă de 13 ani, care venise la colindat de Halloween. Incidentul s-a produs în Ilfov.