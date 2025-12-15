Video Au încercau să spargă cu răngile un easybox. Comandaseră telefoane și au vrut să le scoată din locker fără să mai plătească

Doi tineri din Bacău, unul de 20 ani, iar celălalt de 17 de ani, au comandat de pe diferite site-uri produse electronice cu plata la easybox, apoi au încercat să spargă sertarele locker-ului pentru a lua bunurile, fără a le plăti, scrie Ziarul de Bacău.

Incidentul a avut loc în noaptea de 12 spre 13 decembrie, în jurul orei 02.00.

Cei doi au fost surprinși în timp ce, cu măști pe față, încercau să spargă cu o rangă sertarele unui easybox, pentru a lua telefoanele pe care le-au comandat.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Bacău, a fost stabilită identitatea autorilor.

Tinerii au fost prinși, imobilizați și conduși la sediul Politiei, pentru continuarea cercetărilor. Ulterior, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Arestul I.P.J Bacău.

Ambii sunt cercetați acum pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat.

Amintim că, în martie, un tânăr, în vârstă de 18 ani, din judeţul Botoşani a fost prins în flagrant de polițiști când sustrăgea un laptop de 18.000 de lei de la un easybox. Pentru a fi prins, a fost nevoie să fie trase 20 de focuri de armă.