Tânăr prins după ce ar fi furat peste 51.000 de lei dintr-un supermarket

Un bărbat de 27 de ani, din Târgoviște, a fost prins de polițiști după ce ar fi sustras aproximativ 51.500 de lei dintr-un seif aflat în biroul administrativ al unui supermarket din Pucioasa, județul Dâmboviţa. Autorul a fost identificat cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, incidentul a fost sesizat joi seară, 18 septembrie, prin apel la numărul unic de urgență 112 de către reprezentantul magazinului.

Poliţiştii au stabilit că bărbatul necunoscut a pătruns în incinta supermarketului, a accesat biroul administrativ și a luat banii dintr-un seif neasigurat, părăsind magazinul ulterior.

„În urma investigaţiilor efectuate şi a vizionării imaginilor de pe camerele de supraveghere, poliţiştii au stabilit faptul că autorul ar fi un bărbat de 27 de ani, din municipiul Târgovişte. La scurt timp, acesta a fost identificat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, în timp ce s-ar fi deplasat pe partea carosabilă a drumului naţional 71, la intrarea în municipiu, având asupra sa circa 45.600 de lei”, a precizat IPJ Dâmboviţa.

Bărbatul a fost condus la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru furt calificat.