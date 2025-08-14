Video Patru hoți au furat un seif cu bani și bijuterii în valoare de 20.000 de euro dintr-o locuință din Capitală

Un jaf de proporții a avut loc în Sectorul 2 al Capitalei, unde patru bărbați sunt suspectați că au furat dintr-o locuință un seif încorporat în mobilier, în care se aflau bani și bijuterii în valoare de aproximativ 20.000 de euro. Hoții ar mai fi făcut astfel de fapte în trecut.

Potrivit polițiștilor, spărgătorii ar fi folosit unelte improvizate pentru a desprinde seiful, acționând cu experiență și fără ezitare, semn că nu se află la prima faptă de acest fel.

Alertarea autorităților s-a făcut după ce proprietarul locuinței a sunat la 112 pentru a reclama furtul. În urma investigațiilor, anchetatorii au identificat patru suspecți, toți cu antecedente penale pentru infracțiuni similare.

Mascații au descins la locuințele acestora, unde procurorii au ridicat probe importante – inclusiv uneltele folosite la spargere și mai multe bijuterii.

„Ieri, 13 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, precizează Poliția Română.

Trei dintre bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și duși la audieri, iar al patrulea este căutat în continuare de poliție.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat.