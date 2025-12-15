Doi tineri din Argeș, reținuți după ce au furat mai multe calorifere dintr-o grădiniță

Doi tineri din Argeș au fost reținuți de polițiști luni, 15 decembrie, după ce au furat trei calorifere dintr-o grădiniță.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, fapta a fost comisă în cursul nopţii precedente, în comuna Moşoaia, scrie Agerpres.

Autoritățile transmit că cei doi tineri, de 19 și respectiv 21 de ani, ar fi pătruns fără drept în incinta grădiniţei, prin folosirea unei chei adevărate, de unde ar fi sustras trei calorifere din metal.

Aceştia au fost depistaţi de poliţişti în timp ce transportau bunurile la un autoturism parcat în apropiere, astfel că au fost conduşi la sediul subunităţii, pentru continuarea cercetărilor.

Cei doi tineri au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Ei sunt cercetaţi pentru furt calificat.