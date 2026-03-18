Vacanțele în Turcia 2026, sub semnul întrebării pentru români: „Până la vară au timp să termine războiul în Iran”

Războiul din Orientul Mijlociu pune pe gânduri mulți români care și-au programat vacanțe în Turcia. Deși zonele turistice sunt relativ departe de conflict, incidentele militare din ultimele zile au stârnit temeri. Unii sunt însă convinși că nu vor fi afectați.

Numeroși români care și-au planificat vacanțe în Turcia se tem că escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu ar putea afecta călătoriile. În luna martie, trei rachete balistice lansate din Iran au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană ale NATO, după ce au pătruns în spațiul aerian al Turciei.

După cel mai recent incident, Ministerul Apărării din Turcia a transmis că „toate măsurile necesare sunt luate ferm și fără ezitare” pentru protejarea teritoriului național și a spațiului aerian.

„O muniție balistică lansată din Iran, care a intrat în spațiul aerian turc, a fost neutralizată de resursele aeriene și de apărare antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei”, a informat ministerul într-un comunicat publicat pe platforma X, în 13 martie 2026.

Este al treilea incident în mai puțin de două săptămâni în care o rachetă provenită din Iran este interceptată de apărarea antiaeriană a NATO. Primul caz a fost raportat în 4 martie, când o rachetă a fost doborâtă înainte de a intra în spațiul aerian turc, iar fragmente ale interceptorului au căzut în provincia Hatay, fără a provoca victime. Al doilea incident a avut loc în 9 martie, în zona Gaziantep, oraș cu aproximativ două milioane de locuitori.

Avertizări de călătorie în Turcia

În martie, Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Turcia, cu nivel de risc 5 din 9, recomandând românilor să manifeste prudență sporită.

„În contextul evoluțiilor de securitate din regiunea Orientului Mijlociu și al posibilului impact asupra situației din Turcia, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Turcia că situația de securitate din acest stat este, în general, stabilă”, arată MAE.

Cu toate acestea, oficialii ministerului precizează că, având în vedere contextul actual de securitate din regiunea Orientului Mijlociu și lipsa de predictibilitate privind evoluțiile din perioada următoare, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasările neesențiale în regiunile din sud-estul Turciei. Totodată, celor care se află deja pe teritoriul acestei țări li se recomandă să respecte instrucțiunile autorităților în situații de urgență și să evite deplasările sau staționarea în zone aglomerate ori în apropierea unor obiective militare.

„În ceea ce privește traficul aerian în Turcia, în contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu, MAE recomandă cetățenilor români să mențină legătura cu reprezentanții companiilor aeriene și/sau ai agențiilor de turism și să verifice constant situația zborurilor”, a transmis instituția.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care călătoresc în Turcia să evite deplasările în zona de sud-est a țării, precum și în zonele situate la frontiera cu Iran, Siria și Irak, din cauza riscurilor ridicate generate de operațiuni militare, posibile acțiuni teroriste și de apariția unor situații imprevizibile.

„Deplasarea în localitățile din proximitatea frontierelor menționate implică, în consecință, un pericol major pentru securitate”, notează ministerul.

MAE le reamintește românilor că pot apela telefonic Ambasada României la Ankara și Consulatele Generale ale României din Istanbul și Izmir.

„Cetățenii români care ignoră avertismentele MAE și se deplasează în zone de risc sunt atenționați că o fac pe propria răspundere și vor suporta consecințele unor astfel de călătorii, având în vedere că posibilitățile de intervenție ale misiunilor diplomatice în astfel de zone sunt reduse”, a informat MAE.

Destinațiile favorite ale românilor în Turcia

În ciuda avertizărilor de călătorie și a situației tensionate din regiune, Turcia rămâne una dintre destinațiile turistice preferate de români.

Antalya, principala stațiune de pe litoralul sudic al țării, la Marea Mediterană, este unul dintre cele mai populare orașe turistice din Turcia.

Mai apropiate de România, metropola Istanbul și vechea capitală otomană Edirne sunt și ele vizitate de numeroși români care pot ajunge la ele chiar și cu mașina, la capătul unei călătorii de aproximativ o jumătate de zi, începută din București.

Istanbul se află la circa 650 de kilometri de București, iar o călătorie între cele două orașe poate dura, în mod normal, între 9 și 12 ore, pe ruta București – Giurgiu – Ruse – Razgrad – Târgoviște – Yambol – Lesovo – Edirne – Istanbul. Turiștii trebuie să se asigure că au asupra lor pașaportul, asigurarea auto valabilă, vinieta pentru Bulgaria și taxa de drum din Turcia.

Orașul Edirne (cunoscut și ca Adrianopol) este căutat de turiști pentru bazarurile sale, dar și pentru numeroasele obiective istorice. Drumul de aproximativ 530 de kilometri urmează traseul București – Giurgiu – Ruse – Veliko Tarnovo – Haskovo – Svilengrad – Edirne și poate fi parcurs în 7–8 ore.

Pentru amatorii de vacanțe, Românii care intenționează să călătorească cu autoturismele personale în Turcia trebuie să aibă în vedere că autoritățile turce monitorizează foarte riguros intrările și ieșirile cetățenilor străini. Atât în capitala Ankara, cât și în principalele orașe ale țării pot fi organizate filtre de circulație la intrările în orașe, de către forțele speciale ale poliției și ale jandarmeriei, informează Ministerul Afacerilor Externe.Cum văd românii avertizările de călătorie.

Cum privesc românii vacanțele în Turcia

Pe grupurile de socializare, situația tensionată din Turcia și incidentele militare din ultimele zile au stârnit discuții aprinse între români. Unii se declară îngrijorați de riscurile de călătorie și susțin că își vor amâna vacanțele, în timp ce alții se arată mult mai liniștiți.

Deși este relativ departe de zona de conflict, Antalya ridică semne de întrebare pentru românii care și-au planificat sejururi în Turcia.

„Peste două zile trebuie să plecăm în Antalya. Să anulez sau să risc?”, a întrebat o româncă pe un grup de socializare destinat vacanțelor și călătoriilor în Turcia. Temerile sale au stârnit dezbateri aprinse.

Unii români spun că incidentele din ultimele zile pot fi un motiv de îngrijorare.

„Nu vă uitați la știri? Au zburat vreo trei rachete spre Turcia. Faceți-vă o părere”, atrage atenția un internaut.

Unii români tratează situația cu umor.

„Nu sunt probleme, dar e bine să purtați vestă, cască, bocanci și să aveți un kit de supraviețuire la dumneavoastră. La plajă le puteți da jos, că na, fiecare cu norocul lui”, glumește altcineva.

Un alt internaut le recomandă românilor care se îndreaptă spre Turcia să se documenteze din surse oficiale despre situația din Orientul Mijlociu și despre modul în care aceasta îi poate afecta.

„Documentați-vă înainte despre tot ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Din oră în oră devine mai periculos, iar războiul va mai dura”, crede acesta.

Români convinși că nu au de ce să se teamă

Alții se declară convinși că nu există niciun risc pentru turiști.

„Noi suntem în Istanbul și totul este în regulă. Suntem aici de o săptămână. Nu anulați nimic, pentru că o să vă pară rău”, afirmă un alt român.

Altcineva îi sfătuiește pe români să nu inducă temeri celor care vor să se bucure de vacanțe în Turcia.

„Nimeni nu are dreptul să se joace cu dorințele oamenilor de a veni în vacanță, de a vizita, spunând fel și fel de răutăți”, spune acesta.

Alți români susțin că se simt în siguranță în Turcia și îi îndeamnă pe cei care au făcut rezervări în Antalya, Alanya, Lara, Belek sau Istanbul să meargă liniștiți.

„În contextul actual, cu tensiunile cu Iranul, Antalya este sigură, din punctul meu de vedere. Între Iran și Antalya este Ciprul, așa că nu zboară rachete spre resorturi”, afirmă un alt internaut.

Unii români spun că și-au programat sejururi în Turcia de Paște sau pentru luna iunie și nu au de gând să renunțe la rezervări, chiar dacă situația va rămâne tensionată.

„Călătoresc mult, pentru că am muncit. De Paște o să fiu în Antalya și o să savurez luxul și bunătățile lor”, spune o româncă.

Alții speră, la rîndul lor că vacanțele în Turcia nu vor fi afectate de conflict.

„Până la vară au timp să termine războiul cu Iranul”, crede un alt internaut.