Jaf într-o unitate bancară din Iași. Hoțul a intrat cu chei potrivite și a fugit cu banii găsiți

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 50 de ani, bănuit că ar fi comis un furt calificat de proporții dintr-o agenție bancară din municipiu.

Un bărbat de 50 de ani a fost reținut după ce a furat 68.650 de lei și 9.750 de euro dintr-o agenție bancară din municipiul Iași.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, anchetatorii au efectuat, la data de 5 noiembrie a.c., o percheziție domiciliară în Iași, în cadrul unui dosar penal ce vizează sustragerea unei sume considerabile de bani, scrie Ziarul de Iași.

”Din investigațiile desfășurate până în prezent reiese că, în cursul lunii octombrie, bărbatul ar fi pătruns în interiorul unei agenții bancare, folosind chei potrivite și dezarmând codul de acces al unității. Odată ajuns în interior, acesta ar fi sustras bani din casetele unui dispozitiv aflat în incinta băncii. Prejudiciul total cauzat în urma furtului este estimat la 68.650 de lei și 9.750 de euro”, potrivit IPJ Iași.

Hoțul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, cu propuneri legale privind dispunerea unei măsuri preventive.