Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
Acuzații grave în cazul licitației pentru Spitalul Regional Cluj. Un politician susține că statul va plăti 300 milioane de lei în plus din cauza unei erori de transcriere

Licitația pentru Spitalul Regional Cluj, un proiect strategic estimat la peste 2 miliarde de lei, se află în centrul unui scandal. Președintele PSD Câmpia Turzii, Avram Gal, susține că oferta care conținea cel mai bun preț a fost respinsă din cauza unei erori de transcriere, în timp ce cea declarată câștigătoare ar conține mai multe abateri. 

Macheta Spitalului Regional Cluj
Macheta Spitalului Regional Cluj

Undă verde pentru semnarea contractului pentru Spitalul Regional Cluj. La aproape 2 ani de la lansarea licitației, Curtea de Apel București a respins contestațiile, astfel că ANDIS poate semna contractul cu Asocierea CCN Yatırım Holding (Turcia) - Bedamiro (România). Rezultatul procedurii a stârnit însă numeroase semne de întrebare, dar și acuzații extrem de grave. Președintele PSD Câmpia Turzii, Avram Gral, susține că o eroare de transcriere de doar 0,87% a dus la anularea ofertei celei mai avantajoase pentru statul român.

„România nu a pierdut doar o licitație. A pierdut aproximativ 300 de milioane de lei din bani publici într-un mod care sfidează orice logică. În cazul Spitalului Regional de Urgență Cluj, oferta cea mai ieftină a fost eliminată pentru o eroare de transcriere de doar 0,87%, în timp ce oferta declarată câștigătoare a trecut fără probleme, deși conținea abateri de zeci de milioane de lei și costuri greu de justificat pentru lucrări esențiale.

După luni de evaluare, decizia inițială a comisiei a fost răsturnată în doar 48 de ore, iar ulterior întregul lanț instituțional a confirmat acest rezultat. Aceeași regulă a fost aplicată diferit, iar consecința este simplă: statul plătește mai mult pentru același proiect.

Nu este doar o problemă de bani, ci de sistem. Lipsa de coerență, transparența limitată și deciziile contradictorii arată un mecanism în care nimeni nu răspunde, dar toți decid.

PS: Când o greșeală minoră elimină o ofertă mai bună, iar milioane sunt trecute cu vederea, nu mai vorbim despre proceduri. Vorbim despre un sistem care a învățat să piardă bani fără să-și pună întrebări”, scrie pe Facebook vicepreședintele PSD Cluj. Avram Gal este și un cunoscut antreprenor cu afaceri imobiliare. 

„Adevărul” a cerut un punct de vedere la Ministerul Sănătății, dar până la publicarea articolului nu am primit un răspuns.  

Motivarea deciziei Curții de Apel București prin care a fost respinsă contestația companiei care a avut cea mai ieftină ofertă, dar a fost descalificată, conform declarațiilor lui Avram Gal, nu a fost făcută publică. În acest context, nu se cunosc motivele pentru care instanța de judecată a confirmat deciziile celorlalte instituții implicate în licitație și a descalificat oferta, deși era cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

Anatomia unei licitații cu geometrie variabilă

Potrivit informațiilor Adevărul, Asocierea Leviatan a avut cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere al prețului, fiind cu 292 milioane de lei mai ieftină, în condițiile în componenta financiară are o pondere de 80% la evaluare. Totuși, aceasta ar fi fost descalificată din cauza unei erori de transcriere, conform liderului PSD Câmpia Turzii. Mai exact, în loc de 13.385.236 de lei, fusese înscrisă suma de 385.236 de lei. Eroarea era verificabilă obiectiv prin oferta subcontractantului Electroplus S.R.L.

Asocierea din Turcia ar fi bugetat 590.000 de lei pentru lucrări pentru utilități - alimentarea cu apă, canalizare, gaz, distribuită arbitrar 118.000 lei per specialitate.

La rândul ei, compania Leviatan ar fi bugetat peste 13 milioane lei pentru branșamentul electric, iar Con-A, un alt ofertant, peste 16 milioane lei. Restul ofertanților au bugetat sume comparabile.

Evaluarea a generat suspiciuni și în ceea ce privește experiența similară pentru realizarea unor unități sanitare, condiție esențială pentru validarea ofertelor. Con-A a invocat ca experiență similară construcția Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara. ANDIS a stabilit că această clinică nu reprezintă o unitate de spital, ci doar o parte funcțională și constructivă a unei unități de spital. Prin urmare, oferta Con-A, inițial clasată pe primul loc cu punctaj maxim (100 de puncte), ar fi fost declarată inacceptabilă.

CCN a invocat construcția Campusului Integrat de Sănătate Bilkent din Ankara (Turcia), finalizat în noiembrie 2020.  Experiența a fost acceptată. Aceeași experiență este invocată și pentru licitația Spitalului Regional de Urgență Iași, unde alte părți din procedură contestă validitatea ei la momentul depunerii ofertei.

Banca Europeană de Investiții ar fi condiționat finanțarea proiectului de implementarea metodologiei BIM (Building Information Modeling), un sistem digital de management al informațiilor în construcții, care permite coordonarea tuturor specialităților, detectarea coliziunilor în faza de proiect și optimizarea costurilor pe întreaga durată de viață a clădirii.

Caietul de sarcini impunea opt cerințe concrete: desemnarea responsabililor BIM, plan de execuție precontractual, evaluarea capacităților echipei, plan de mobilizare, registru de riscuri, protocoale de colaborare, descrierea fluxurilor de management al informațiilor.

Potrivit informațiilor noastre, documentele din dosar arată că oferta CCN nu conține, conform analizei tehnice detaliate din contestația a doua a Leviatan (noiembrie 2025), o metodologie BIM aplicată proiectului, ci o enumerare teoretică a cerințelor din documentație. Oferta Con-A prezintă probleme similare: utilizarea unui sistem alternativ (BIM Forum) care nu corespunde cerințelor impuse prin documentația de atribuire.

