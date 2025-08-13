Video Fumatul este oficial interzis în spațiile publice din Cluj-Napoca. Ce amendă riscă cei încalcă legea

Legea care interzice fumatul în spațiile publice, precum stații de transport în comun, parcuri si baze sportive, a intrat în vigoare miercuri, 13 august, în Cluj Napoca.

Autoritățile locale au luat această decizie pentru a proteja sănătatea cetățenilor și pentru a crea un mediu mai curat și mai plăcut pentru toți locuitorii orașului, transmite presa locală.

Primarul Emil Boc a subliniat că măsura nu reprezintă doar o simplă regulă administrativă, ci „un pas important pentru sănătatea fiecăruia dintre noi și pentru protecția mediului”.

El a evidențiat că, în urma deciziei, copiii vor putea să se joace în parcuri fără a fi expuși fumului de țigară, sportivii vor beneficia de aer curat pe terenurile de sport, iar așteptarea mijloacelor de transport nu va mai însemna inhalarea fumului pasiv.

Legea se aplică și țigărilor electronice. Astfel, potrivit noilor reglementări aprobate de Consiliul Local, utilizarea țigărilor tradiționale, țigărilor electronice și a altor dispozitive de fumat este strict interzisă în stațiile de transport în comun, parcurile publice din municipiul Cluj-Napoca, dar și în bazele sportive aflate în proprietatea publică a orașului.

Locuri speciale pentru fumători

Singurele excepții vor fi evenimentele în aer liber aprobate oficial, unde organizatorii trebuie să asigure zone special delimitate pentru fumători.

Pentru a veni în sprijinul fumătorilor, autoritățile au amenajat spații special dedicate acestora. Aceste locuri sunt clar semnalizate și amplasate astfel încât să nu deranjeze nefumătorii și să prevină poluarea mediului.

Până în prezent s-au montat tăblițe în: Parcul Central, Baza Sportivă La Terenuri, Baza Sportivă Gheorgheni, Parcul I.L. Caragiale, Parcul Între Lacuri/Tulcea, Detunata, Slănic și Malurile Someșului.

Ce amendă riscă cei care încalcă legea

Persoanele care vor fuma în locurile interzise riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei, aplicate de Poliția Locală Cluj-Napoca. Măsura urmărește să descurajeze fumatul în spațiile publice aglomerate și să reducă expunerea populației la fumul pasiv, care este dăunător chiar și în aer liber.

Primarul Emil Boc a subliniat în repetate rânduri că „fumatul pasiv ucide” și că nu există un nivel sigur de expunere la tutun, nici măcar în aer liber. Prin această decizie, municipalitatea clujeană își propune să protejeze sănătatea cetățenilor și să contribuie la un mediu urban mai sănătos și mai prietenos cu toți locuitorii.

„Acest proiect este despre respect, despre dreptul copiilor de a respecta aer curat în parcuri, despre dreptul sportivilor la un mediu sănătos. Parcurile sunt pentru relaxare, nu pentru intoxicare cu fum”, a transmis Emil Boc înainte de a fi adoptat proiectul.