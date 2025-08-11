search
Metroul din Cluj intră în faza subterană: au început săpăturile pentru tunelurile de 21 km

Publicat:

La Cluj-Napoca au început, luni, 11 august, lucrările în subteran pentru linia de metrou care va avea 21 km și 19 stații. Muncitorii sapă puțul de lansare a utilajelor care vor fora cele două tuneluri aferente.

„Metroul de la Cluj intră în faza subterană”, a anunțat luni, pe Facebook, primarul municipiului, Emil Boc.

La ora 09:00 au începeut lucrările de construcție a puțului de lansare a utilajelor care vor fora cele două tuneluri ale viitorului metrou din oraș.

Prima linie de metrou va avea19 stații. FOTO Primăria Cluj-Napoca
Contractul pentru construirea magistralei I a metroului din Cluj-Napoca a fost semnat în 2023, costă 2 miliarde de euro, iar lucrările ar urma să fie finalizate în 2031, potrivit Club Feroviar.

„Întreaga linie este în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou”

Prima linie a metroului din Cluj va avea 21 de km și 19 stații. Lucrările sunt executate Alstom Transport, în asociere cu Gulemark și Arcada Company.

Traseul liniei de metrou ușor începe din zona nouă rezidențială din Florești. Primele trei stații deservesc zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 deservesc zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorului spital regional de urgență și respectiv centrul comercial Vivo. Stațiile 6, 7 și 8 deservesc cartierul Mănăștur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăști. De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială B-dul Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deservește cartierele Gheorgheni și Sopor, unde este amplasat și Depoul suprateran. Întreaga linie este în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou”,  anunța, în 2023, Primăria Cluj-Napoca

Vestea că la Cluj Napoca se va construi viitorul metrou al României a făcut ca prețul locuințelor să se ducă foarte mult în sus.

Cluj-Napoca

