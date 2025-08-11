search
Video Boc pariază pe proiectul de 2 miliarde de euro, în ciuda austerității: „Va fi finanțat”. Cine plătește și cât durează

0
0
Publicat:

Metroul de 2 miliarde de euro al Clujului a intrat, astăzi, în faza subterană. În ciuda măsurilor de austeritate pe care le anunță Guvernul Bolojan, primarul Emil Boc este optimist și spune că se vor găsi bani pentru proiectul care va decongestiona traficul clujean. 

Metroul clujean ar urma să coste 2 miliarde de euro. FOTO: Simulare Primăria Cluj-Napoca
Metroul clujean ar urma să coste 2 miliarde de euro. FOTO: Simulare Primăria Cluj-Napoca

„Astăzi încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care vor fora în subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj”, a anunțat primarul Emil Boc, luni, din zona comunei Florești de unde vor începe lucrările.

La realizarea lucrării au muncit peste 150 de proiectați și ingineri. A fost nevoie de 40 de avize, a precizat edilul.

„Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Etapa următoare va fi coborârea în subteran a celor două „cârtițe”, mașini de mari dimensiuni care vor realiza tunelurile. Asamblarea efectivă a acestora se va face în subteran. Apoi, pasul următor va fi începerea efectivă a lucrărilor la tunele și concomitent cu începerea lucrărilor la cele șapte stații”, a explicat primarul.

Șerban Iorga, șeful de proiect pentru Metroul din Cluj Napoca, a explicat: „Trebuie să avem tot timpul în vedere că nu vorbim neapărat de un tunel, de un puț de lansare sau stații, ci vorbim de un sistem complet automatizat de metrou. De aceea proiectarea este numai ce vedeți, nu sunt numai avizele despre care vorbea domnul primar, ci vorbim despre conceptul, proiectarea și ideea unui sistem complex care pleacă de la rețelele informatice, pleacă de la securitatea cibernetică, pleacă de la sistemul de semnalizare.”

El a precizat că preții puțului de lansare vor fi săpați până la 24 de metri adâncime, iar ultimul nivel va fi distrus pentru a avea loc fundația puțului de lansare. „Cârtițele” vor fi coborâte bucată cu bucată și vor fi asamblate în respectivul puț. Cea mai grea componenta are undeva la 120 de tone.

Când vor începe „cârtițele” să sape

Întrebați când vor începe „cârtițele” să sape, șeful proiectului a precizat: „Astăzi am început doar să săpăm. Cred că undeva spre sfârșitul lunii septembrie o să știm când putem să le dăm drumul în puțul de lansare și bineînțeles când vor începe să foreze. Nu va fi gata în septembrie, noi incepem să săpăm, v-am spus ca mergem pana la 24 de metri adâncime. Trebuie sa vedem cum înaintam, cum progresăm”.

Întrebat dacă cel mai probabil anul viitor vor începe „cârtițele” să foreze, Iorga a precizat: „Nu pot să vă spun asta. Vă promit și bănuiesc că domnul primar va face la fel că în momentul când vom ști, pe sfârșitul lui septembrie, vom discuta clar, că altfel promitem degeaba.”

Boc: „metroul de la Cluj are finanțare”

Întrebat despre partea financiară a proiectului, Emil Boc a spus: „Metroul de la Cluj are contract de finanțare semnat până în 2031, data de finalizare, conform contractului de finanțare cu Guvernul României existent astăzi. Finanțarea are trei surse: surse europene, buget național și certificate verzi. Acestea sunt sursele din contractul de finanțare și actul adițional pe care primăria Cluj-Napoca l-a încheiat cu Guvernul României. Nu ne-am fi apucat de treabă dacă nu aveam un contract repet, semnat, parafat, explicit, care indică aceste surse de finanțare”.

Citește și: Investiția uriașă în infrastructură care „detronează" Bucureștiul. „România trece la modelul de dezvoltare cu doi poli"

Edilul a arătat totuși că „nimeni nu are 2 miliarde de euro să-ți pună pe masă și să-ți spună ia banii și împrăștie-i. Sursele de finanțare se adaptează, le adaptăm, în funcție de evoluția lucrărilor. Cert este astăzi faptul că lucrarea este finanțată. Conform prevederilor contractuale și a prevederii legale s-a achitat avansul anul trecut, prevăzut pe lege, și există rezultă financiară pentru a putea continua lucrările.”

În anii următori, a mai spus edilul, trebuie stabilitate prevederi bugetare care să asigure, pe baza celor trei surse indicate, continuarea proiectului.

„Evident că astăzi Guvernul României intră în proces de negociere cu Comisia Europeană. Noi astăzi nu avem datele și nici Guvernul nu le are. Să vor încheia probabil în această toamnă. Discuția este alegerea între PNRR și fondurile de coeziune. Noi nu suntem parte la aceste negocieri. Noi avem un act în raport cu Guvernul României care ne spune din ce surse se finanțează. Sursele europene pot fi atât PNRR-ul cât și fondurilor de coeziune sau alte surse care astăzi se inventariază de către România în parteneriat cu Uniunea Europeană”, a explicat edilul.

Când România va finaliza negocierea pe PNRR, vor exista mia multe detalii.

„Astăzi acest lucru vă pot spune că avem finanțare, avem frontul de lucru, avem contractul în lucru și nu am o barieră de nicio natură, nici tehnică, nicio legală, să putem continua lucrurile”, a spus edilul.

Boc a susținut că există întârzieri la lucrări din cauza mutării locului de începere a șantierului, la cererea Guvernului, în zona Spitalului Regional de Urgență. Aceasta modificare a venit la pachet cu necesitatea amplasării a 94 de piloni forați, la adâncime de 25 de metri pentru a stabiliza dealul din apropiere.

Boc: „E o cursă lungă”

„E o cursă lungă, oameni buni. Nu e un sprint, e un maraton acest metrou de la Cluj, dar e important că fiecare pas se face așa cum și maratonul începe cu primul pas. Noi suntem deja la câțiva pași în maratonul nostru, câțiva kilometri, aș putea spune, din maratonul pe care îl facem pentru a realiza metroul de la Cluj”, le-a transmis Boc clujenilor.

Citește și: Ce spune Emil Boc despre lucrările la metroul clujean: „Contractul este în derulare și în toamnă sosesc cârtițele"

Încă o dată, dragi clujeni, nu e o lucrare simplă, e una de maximă precizie și complexitate, dar vă asigur că ar fi soluție pentru a rezolva problema noastră, aglomerație dintre Cluj-Napoca și Florești. S-au analizat 8 scenarii alternative și acesta a fost scenariul care ne-a spus că ni-l dă viitorul 2030, 2050, 2060, 2100 astfel încât să avem ca toate orașele europene un sistem care să ne asigură o mobilitate alternativă la mașină eficientă”, a precizat el.

Edilul a adus și argumente celor care spun că orașul este prea mic pentru metrou.

„Uitați-vă că mai sunt multe orașe în Europa care au metrou cu o populație mai mică decât cea a Clujului. Așa încât ne vom alinia și noi în rândul orașelor europene care au metrou”, a concluzionat el.

