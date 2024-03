De ce are Clujul cea mai scumpă piață imobiliară din România. „Anunțuri puse la mișto de către oameni care nu vor să vândă”

Clujul are cea mai scumpă piață imobiliară din țară, conform studiilor care iau în considerare prețul cerut. Unul dintre motive este faptul că mulți proprietari postează anunțuri cu prețuri nerezonabil de mari, cum ar fi o casă în Fânațele Clujului la 560.000 de euro.

Clujul este cea mai scumpă piață imobiliară din țară- a ajuns deja un clișeu în studiile publicate de diferite companii, cum ar fi Imobiliare.ro. Ceea ce mulți nu înțeleg este că aceste studii iau în considerare prețurile cerute de proprietari și nu prețurile la care se fac, de fapt, tranzacțiile.

Mirajul unei comunități IT care aruncă cu bani în stânga și în dreapta, care încet-încet se dezumflă în contextul problemelor din piață - Romanian Economic Monitor notează că în 2024 se va ajunge la o stagnare a efectivelor de salariați și chiar o scădere a numărului de angajați a companiilor IT din România - îi face pe mulți proprietari să ceară prețuri nerezonabile pentru imobilele lor.

Astfel, în complicitate cu agenții imobiliari, care au interesul să încaseze comisioane cât mai mari, ajung în piață diferite anunțuri cu prețuri care nu țin cont de nimic.

Aceste anomalii, însă, nu sunt luate în considerare atunci când se publică diferite studii care, arată, de la lună la lună cum prețurile cresc constant. De exemplu, ultimul studiu imobiliare.ro ro sună astfel: „Iată că primele două luni din an vin cu o creștere în aproape toate orașele din țară. Și aici remarcăm câteva tendințe foarte interesante. În Cluj atingem un nou record al prețurilor cerute pentru apartamentele puse la vânzare. Oradea, cu o creștere nouă de 15%, devine al 2-lea cel mai scump oraș din vestul țării, depășind Timișoara” declară Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.





O jumătate de milion de euro pentru o casă de 133 metri pătrați în Fânațe

Un bun exemplu în acest sens este șu următorul anunț:

„Persoană fizică, vând casă în Fânațele Clujului, 133 mp construiți P+E, 630 mp teren, compusă din bucătărie cu living, 4 dormitoare, 2 băi, bucătărie de vară închisă (cu gril, șemineu, chiuvetă), seră 35 mp și loc parcare pentru trei mașini în curte. Preț negociabil 560.000 euro”.

Anunțul este publicat de reprezentantul unei agenții imobiliare care, criticat că vine cu asemenea prețuri aberante, încearcă să motiveze astfel:

„Casa a fost făcută acum 6 ani, proprietarul face mobilă, deci nu s-a zgârcit la acest capitol, finisajele sunt super, până în centrul Clujului faci fix 18 minute. Plus ca în acest preț rămân toate electrocasnicele. Iar sera poate fi o sursa de venit sau de legume proaspete pentru familie. În condițiile în care pe un apartament de 70 mp se cere 150.000 de euro, nu mi se pare un preț exagerat pentru o casă. Plus că e negociabil”.

Fânațele Clujului este o zonă aflată la periferia orașului Cluj-Napoca, unde s-a construit haotic.



„Anunțuri puse la mișto de către oameni care nu vor să vândă de fapt”

Răspunsurile membrilor grupului de Facebook unde a fost postat anunțul arată că potențialii clienți nu mai se lasă păcăliți de astfel de anunțuri.

Mihai a susținut că de fapt, proprietarul nu vrea să vândă: „Anunțuri puse la mișto de către oameni care nu vor să vândă de fapt. Probabil îl bate nevasta la cap să vândă și a pus intenționat un preț de 4 ori mai mare. Chiar și în Cluj ar fi avut prețul acesta doar într-o zonă bună, precum un cartier - nu periferie”.

„E conștient și proprietarul că nu se vinde niciodată la prețul ăsta, doar se plictisea și vroia niște atenție”, a comentat Bianca.

Mihai a precizat:

„Nu credeți ca e un preț cam piperat pentru:

1) o zona departe de oraș

2) o casă fara finisaje premium

3) o suprafață a terenului mică ținând cont de zonă (mă aștept ca în afara orașului terenul să fie de minim 1.000 mp)

4) o casă deja locuită. Mă aștept la prețul asta și în zona respectivă să găsesc o casă nou construită, finisată și mobilată (premium)”.

„O wow! Rămâne cuptorul cu microunde de 50 € și plita de 200€ incluși în cei 560.000€ ? De ce nu ai spus asa!”

„O wow! Rămâne cuptorul cu microunde de 50 € și plita de 200€ incluși în cei 560.000€ ? De ce nu ai spus asa! Game changer”, a comentat Cristian.

Hatházy László a susținut: „La prețul asta se pot cumpăra două vile în Spania”.

„Omul a făcut o simulare, poate găsește fraierul, doar că cine are atâția bani nu e fraier sau vrea să cumpere o casă în Dâmbul Rotund și sa mai rămână cu bani de un apartament micuț”, a intervenit Raul.

„Nu fiți răi și ajutați omul, cumpărați casa că poate s-a săturat de Cluj și vrea să se mute aici” , a scris Alin, postând un anunț cu o casă cu suprafață construită similară, dar amplasată în Londra. Prețul - 500.000 de lire sterline.

„Degeaba, nu are aerul de la... Clujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj! Proști englezoii ăștia nu au și ei un agent imobiliar clujean,...mno!”, a intervenit Eduard .

„Azi e ofertă, cumperi una și plătești doua?”, a comentat Adrian.

„560 ce? Ferească Dumnezeu ori nu cunoașteti bine banii, ori faceți mișto...”, a postat Andreea.

„Nici dacă vând casa din Irlanda nu îmi permit să mă mut în Fânațele Clujului”

Ioana, care locuiește în Irlanda, a făcut un calcul cu privire la cât ar trebui să câștige persoane care și-ar permite această casă:

„Nu știu cum se dau în România creditele bancare la case, însă unde mă aflu, un credit bancar cu ipotecă pentru o casa la 560.000 euro, necesită un salar de cel putin €160.000 pe an (single applicant) și acesta e un împrumut pe 29 de ani plus 10% dobândă! Nici dacă vând casa din Irlanda nu îmi permit să mă mut în Fânațele Clujului, mai îmi trebuie încă vreo €100.000 de la Bank of Mum and Dad! Care sunt joburile la Cluj unde salariul e de cel puțin €160.000 pe an? Tare curioasă sunt!”.

„Las Vegas e zero barat pe lângă Fânațe”, a intervenit Sorin.

„Nici măcar 1.000 mp și nici măcar în Cluj, ceri peste 500k de euro. De obicei râd din umbră la genul ăsta de postări, dar acum nu mă pot abține. S-a investit în casa asta cu tot cu teren maxim 100-120k euro, iar acum se cere 560k”, a susținut Ciprian.

„E acceptabil ca preț, în New York”, a interventi Stely.

„De bani ăștia iei în Tenerife” - Szolt.