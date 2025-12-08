Ce pensie poți încasa în funcție de meserie și de anul în care părăsești câmpul muncii

Pe măsură ce înaintezi în vârstă și acumulezi vechime în muncă, inevitabil te vei întreba și ce pensie vei avea.

Potrivit legislației în vigoare, în România, pensia se calculează în funcție de un sistem de puncte.

Gândul.ro a întocmit un tabel cu 12 dintre cele mai populare meserii din România și pensiile corespondente, în funcție de anii de cotizare, la un salariu relativ constant.

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referinţă, stabilită prin lege. La data de 1 septembrie 2024, valoarea punctului a fost de 81 de lei, potrivit Casei Naționale de Pensii.

La întocmirea tabelelor s-a presupus că o persoană intră în câmpul muncii de la vârsta de 25 de ani și lucrează până la vârsta standard (60-65 de ani), adică 35-40 de ani de cotizare, că persoana în cauză are un salariu relativ constant și că raportul faţă de salariul mediu pe economie (adică punctaj mediu anual) este modest (aprox. 1) pentru meserii cu salariu mediu, și mai mare (1.5 – 2) pentru meserii mai bine plătite, arată sursa citată.

Lucrător în fabrică / muncitor necalificat

Iată ce pensie ai putea încasa dacă te numeri printre lucrătorii în fabrică/ muncitorii necalificați care se pensionează în următorii ani:



2026: o pensie de aproape 2.800 de lei; 2030: aproape 3.100 de lei; 2035: o pensie aproximată la 3.400 de lei; 2040: pensie de aproape 3.700 de lei; 2045: pensie de aproape 4.000 de lei; 2050: pensie aproximată la 4.300 de lei.

Lucrător în construcții / meseriaș

Ce pensie ai putea încasa dacă ești unul dintre lucrătorii în construcții / meseriașii care se pensionează în următorii ani:

2026: o pensie de aproape 3.100 de lei;2030: o pensie de aproape 3.400 de lei; 2035: o pensie de aproape 3.700 de lei; 2040: o pensie de aproape 4.000 de lei;2045: o pensie de aproape 4.300 de lei; 2050: o pensie de aproape 4.600 de lei.

Angajat la birou (salariu mediu)

Iată și ce pensie ai putea încasa dacă provii din rândul angajaților la birou (cu salariu mediu), în funcție de anul în care te pensionezi:

2026: o pensie de aproape 3.400 de lei; 2030: o pensie de aproape 3.700 de lei;2035: o pensie de aproape 4.000 de lei; 2040: o pensie de aproape 4.300 de lei;2045: o pensie de aproape 4.700 de lei; 2050: o pensie de aproape 5.000 de lei.

Funcționar public:

Pensia pe care ai putea-o încasa dacă te numeri printre funcționarii publici în funcție de anul în care se pensionează:

2026: pensie aproximată la 3.700 de lei; 2030: pensie aproximată la 4.100 de lei;2035: pensie aproximată la 4.400 de lei; 2040: pensie aproximată la 4.800 de lei; 2045: pensie aproximată la 5.100 de lei; 2050: pensie aproximată la 5.500 de lei.

Specialist IT

Ce pensie ai putea încasa dacă ești specialist IT, în funcție de anul în care te pensionezi:

2026: o pensie de aproape 5.000 de lei; 2030: o pensie de aproape 5.600 de lei; 2035: o pensie de aproape 6.200 de lei; 2040: o pensie de aproape 6.800 de lei; 2045: o pensie de aproape 7.400 de lei; 2050: o pensie de aproape 8.000 de lei.

Vânzător / lucrător retail

Cât de mare ar putea fi pensia încasată dacă provii din rândul vânzătorilor / lucrătorilor în retail, în funcție de anul în care te pensionezi:

2026: o pensie de 2.800 de lei; 2030: o pensie de 3.100 de lei; 2035: o pensie de 3.400 de lei; 2040: o pensie de 3.700 de lei; 2045: o pensie de 4.000 de lei; 2050: o pensie de 4.300 de lei.

Tabelele publicate de Gândul indică și valoarea pe care ar putea-o avea și pensiile altor categorii profesionale, în funcție de anul pensionării.