search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ce pensie poți încasa în funcție de meserie și de anul în care părăsești câmpul muncii

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Pe măsură ce înaintezi în vârstă și acumulezi vechime în muncă, inevitabil te vei întreba și ce pensie vei avea.

Valoarea pensiei ține de numărul de puncte realizat de asigurat. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Valoarea pensiei ține de numărul de puncte realizat de asigurat. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit legislației în vigoare, în România, pensia se calculează în funcție de un sistem de puncte.

Gândul.ro a întocmit un tabel cu 12 dintre cele mai populare meserii din România și pensiile corespondente, în funcție de anii de cotizare, la un salariu relativ constant.   

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referinţă, stabilită prin lege. La data de 1 septembrie 2024, valoarea punctului a fost de 81 de lei, potrivit Casei Naționale de Pensii.

La întocmirea tabelelor s-a presupus că o persoană intră în câmpul muncii de la vârsta de 25 de ani și lucrează până la vârsta standard (60-65 de ani), adică 35-40 de ani de cotizare, că persoana în cauză are un salariu relativ constant și că raportul faţă de salariul mediu pe economie (adică punctaj mediu anual) este modest (aprox. 1) pentru meserii cu salariu mediu, și mai mare (1.5 – 2) pentru meserii mai bine plătite, arată sursa citată.

Lucrător în fabrică / muncitor necalificat

Iată ce pensie ai putea încasa dacă te numeri printre lucrătorii în fabrică/ muncitorii necalificați care se pensionează în următorii ani:

2026: o pensie de aproape 2.800 de lei; 2030: aproape 3.100 de lei; 2035: o pensie aproximată la 3.400 de lei; 2040: pensie de aproape 3.700 de lei; 2045: pensie de aproape 4.000 de lei; 2050: pensie aproximată la 4.300 de lei.

Lucrător în construcții / meseriaș

Ce pensie ai putea încasa dacă ești unul dintre lucrătorii în construcții / meseriașii care se pensionează în următorii ani:

2026: o pensie de aproape 3.100 de lei;2030: o pensie de aproape 3.400 de lei; 2035: o pensie de aproape 3.700 de lei; 2040: o pensie de aproape 4.000 de lei;2045: o pensie de aproape 4.300 de lei; 2050: o pensie de aproape 4.600 de lei.

Angajat la birou (salariu mediu)

Iată și ce pensie ai putea încasa  dacă provii din rândul angajaților la birou (cu salariu mediu), în funcție de anul în care te pensionezi:

2026: o pensie de aproape 3.400 de lei; 2030: o pensie de aproape 3.700 de lei;2035: o pensie de aproape 4.000 de lei; 2040: o pensie de aproape 4.300 de lei;2045: o pensie de aproape 4.700 de lei; 2050: o pensie de aproape 5.000 de lei.

Funcționar public:

Pensia pe care ai putea-o încasa dacă te numeri printre funcționarii publici în funcție de anul în care se pensionează:

2026: pensie aproximată la 3.700 de lei; 2030: pensie aproximată la 4.100 de lei;2035: pensie aproximată la 4.400 de lei; 2040: pensie aproximată la 4.800 de lei; 2045: pensie aproximată la 5.100 de lei; 2050: pensie aproximată la 5.500 de lei.

Specialist IT

Ce pensie ai putea încasa dacă ești specialist IT, în funcție de anul în care te pensionezi:

2026: o pensie de aproape 5.000 de lei; 2030: o pensie de aproape 5.600 de lei; 2035: o pensie de aproape 6.200 de lei; 2040: o pensie de aproape 6.800 de lei; 2045: o pensie de aproape 7.400 de lei; 2050: o pensie de aproape 8.000 de lei.

Vânzător / lucrător retail

 Cât de mare ar putea fi pensia încasată dacă provii din rândul vânzătorilor / lucrătorilor în retail, în funcție de anul în care te pensionezi:

2026: o pensie de 2.800 de lei; 2030: o pensie de 3.100 de lei; 2035:  o pensie de 3.400 de lei; 2040: o pensie de 3.700 de lei; 2045: o pensie de 4.000 de lei; 2050: o pensie de 4.300 de lei.

Tabelele publicate de Gândul indică și valoarea pe care ar putea-o avea și pensiile altor categorii profesionale, în funcție de anul pensionării.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
digi24.ro
image
Un român s-a întors definitiv în țară, după 20 de ani în Italia. Motivul surprinzător: „Perioada de aur pare să fi trecut”
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță
fanatik.ro
image
De ce noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu se înțelege cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Situații bizare la alegeri. O primărie din Botoșani e moștenire de familie: după tată și mamă, a ajuns primar și fiica
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras
antena3.ro
image
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
observatornews.ro
image
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Pensie pe caz de boală gradul 3, la final de 2025. Suma primită de la stat
playtech.ro
image
Ngezana, ultimele informații despre stoperul sud-african. „Când te doare ceva, șchiopătezi! El, însă?!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Doamne, câtă durere! Ea este mama care a fost găsită moartă alături de gemenii săi! Toți 3 au fost împușcați în propria locuință! Femeia se afla în plin proces de divorț cu fostul soț
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Urmează ierni apocaliptice și furtuni extreme? Avertismentul dur al meteorologilor
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Kate Middleton și Prințesa Charlotte foto profimedia jpg
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă