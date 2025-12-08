1.200 de blocuri din Bucureşti, fără apă caldă și căldură în această săptămână. Anunțul Termoelectrica

Aproape 1.200 de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6 ale Capitalei vor rămâne, în această săptămână, fără apă caldă şi căldură, din cauza unor lucrări care se desfăşoară la reţeaua termică.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti anunţă că, în următoarele zile, se vor desfăşura lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare, în mai multe zone din Capitală. Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări.

Astfel, se va interveni la reţeaua termică primară – conductă Dn 200/500mm, pe Şoseaua Iancului din Sectorul 2, unde se vor face lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 9 puncte termice (109 blocuri) de luni, ora 09:00, până marţi, la ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

Totodată, se vor face lucrări de reparaţie a conductelor la reţeaua termică primară – conductă Dn 400/500mm, pe Şoseaua Pantelimon şi Strada Cristescu Dima din Sectorul 2. Acestea impun sistarea furnizării agentului termic către 6 puncte termice (96 de blocuri) de luni, de la ora 09:00, până miercuri, la ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

O altă intervenţie se va desfăşura la reţeaua termică primară – conductă Dn 400mm, pe Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2. Aici se vor face lucrări de modernizare în cadrul POIM - Lot 1 - Obiectiv 6 - care impun sistarea furnizării agentului termic către 9 puncte termice (104 blocuri şi o industrie) de luni, de la ora 09:00, până în miercuri, de la ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

Alte lucrări de modernizare vor avea loc la reţeaua termică primară – conductă Dn 400/600mm, pe Bulevardul Lacul Tei din Sectorul 2, în cadrul POIM - Lot 1 – Obiectiv 6 - care impun sistarea furnizării agentului termic către 6 puncte termice (94 de blocuri) de luni, de la ora 09:00, până joi, la ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1969, această porţiune de reţea având 56 de ani de funcţionare.

De asemenea, se va lucra la reţeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Octavian Goga din Sectorul 3. Aici, este vorba de lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 4 puncte termice (57 de blocuri) de miercuri, de la ora 09:00, până joi, la ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1994, această porţiune de reţea având 31 de ani de funcţionare.

La reţeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Strada Liviu Rebreanu din Sectorul 3, se vor face lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 8 puncte termice (107 blocuri) de luni, de la ora 09:00, până marţi, la ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 2014, această porţiune de reţea având 11 ani de funcţionare.

Din cauza lucrărilor la reţeaua termică primară – conductă Dn 500mm, pe Strada V.V. Stanciu, Strada C.R. Motru şi Calea Văcăreşti din Sectorul 4, se va sista furnizarea agentului termic către 6 puncte termice (129 de blocuri şi doi agenţi economici) de miercuri, de la ora 08:00, până vineri, la ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.

La reţeaua termică primară – între Strada Maria Tănase şi Bulevardul Şincai din Sectorul 4, se vor desfăşura lucrări de dezafectare a provizoratului în cadrul POIM - Lot 5 – Obiectiv 23 şi se vor monta vane de sectorizare în căminul CFC4, care impun sistarea furnizării agentului termic către 4 puncte termice (35 de blocuri), în intervalul cuprins între 8 şi 10 decembrie. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1969, această porţiune de reţea având 56 de ani de funcţionare.

De asemenea, se va interveni la reţeaua termică primară – conductă Dn 1100mm, pe Strada Ion Iriceanu din Sectorul 4, unde se vor face lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 11 puncte termice (228 de blocuri) de luni, de la ora 08:00, până vineri, la ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având 38 de ani de funcţionare.

Alte lucrări vor avea loc la reţeaua termică primară – conductă Dn 800mm, pe Strada Luică şi Strada Toporaşi din Sectorul 4, unde se va face integrarea tronsoanelor de conductă nou executate între căminele CS24-CS21, precum şi cele pentru echiparea căminului CS24 în cadrul POIM - LOT 4 – Obiectiv 19, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 17 puncte termice (237 de blocuri şi 10 module) de marţi până vineri, la ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având 38 de ani de funcţionare.

În plus, la reţeaua termică primară – conductă Dn 1000mm, pe Bulevardul Timişoara din Sectorul 6, se vor face lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic, fără a afecta însă niciun consumator.