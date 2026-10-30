Curse speciale de autobuze și troleibuze spre cimitirele din Cluj-Napoca de Luminație. Programul și liniile suplimentate

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va asigura, în zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie 2026, curse speciale către cimitirele Pomet și Moș Ion Roată, cu ocazia Luminației. În ambele zile, cursele vor circula în intervalul 10:00–19:30, potrivit comunicatului companiei.

Autobuze din Cluj-Napoca Foto: Facebook CTP Cluj

Programul curselor speciale

Transportul va fi asigurat cu autobuze pe linia 8S, spre cimitirul Moș Ion Roată, și cu un microbuz pe linia 39S, spre Cimitirul Pomet. Programul este același pentru cele două zile:

Linia 8S, stația Constantin Prezan – cimitirul Moș Ion Roată: plecări la 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 și 19:00.

plecări la 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 și 19:00. Retur de la cimitirul Moș Ion Roată: plecări la 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 și 19:30.

plecări la 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 și 19:30. Linia 39S, stația Piața Mihai Viteazul Est (str. I. P. Voitești) – Cimitirul Pomet (Valea Chintăului): plecări la 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 și 19:00.

plecări la 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 și 19:00. Retur de la Cimitirul Pomet (Valea Chintăului): plecări la 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 și 19:30.

Șase linii urbane vor fi suplimentate

Pentru a facilita deplasările spre și dinspre cimitire, CTP va suplimenta, în funcție de cererea de transport, capacitatea liniilor de troleibuz 6, 14 și 25, precum și a liniilor de autobuz 31, 35 și 49.

Compania le recomandă călătorilor să folosească transportul public pentru deplasările către cimitire, pentru a contribui la reducerea aglomerației rutiere din aceste zone.

1 noiembrie, Luminația în Transilvania

Ziua de 1 noiembrie este trecută în calendarul romano-catolic ca fiind Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor, iar ziua de 2 noiembrie este momentul în care se pomenesc în mod special morţii. Pomenirea începe însă de pe 1 noiembrie. În calendarul ortodox, o zi specială de pomenire a celor răposaţi este pe 3 noiembrie, odată cu Moşii de Iarnă.

Pomenirea morţilor, pe 1 noiembrie, în Transilvania este cunoscută şi sub numele de „luminaţie”. Credincioşii catolici, ortodocşi (care au împrumutat această tradiţie), reformaţi, evanghelici, protestanţi, pregătesc din timp mormintele, curăţându-le, vopsindu-le, iar în ziua luminaţiei le împodobesc cu flori şi lumânări sau candele aprinse.