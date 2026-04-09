Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Orarul mijloacelor de transport în comun din Cluj, prelungit în a doua zi de Paște: Joacă U Cluj cu U Craiova

Orare prelungite vor avea și luni, 13 aprilie, mai multe autobuze și troleibuze din Cluj pentru ca fanii echipelor de fotbal U Cluj și U Craiova să poată apela la transportul în comun pentru a se întoarce acasă.

Tramvai din Cluj, oprit în stația din fața stadionului Cluj Arena FOTO: CTP Cluj
O măsură similară a fost luată duminică, 12 aprilie, pentru meciul CFR Cluj-Dinamo, de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP).

„CTP Cluj-Napoca informează publicul călător că în data de 13 aprilie 2026, pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la Cluj Arena spre domiciliu, după încheierea meciului de fotbal FC Universitatea Cluj – Universitatea Craiova, programul mijloacelor de transport va fi prelungit până la ora 0:15, pe următoarele linii:

Autobuze 9, 24B, 30, 35 și M26;

Troleibuze 6 și 25

Tramvaie 101 și 102L”. 

Microbiștii pot folosi după ora 23:00 și liniile de noapte 25 N (Str. Unirii – Str. Bucium), 54 N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu), respectiv 5 N (P-ța Gării – Str. T. Vuia).

Programul mijloacelor de transport în comun din Cluj pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.

Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump
gandul.ro
image
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
mediafax.ro
image
Gestul incredibil făcut de miliardarul Rinat Ahmetov în memoria lui Mircea Lucescu: „Noi nici nu mai știam cum arată”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Mesajul dintr-un singur cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
libertatea.ro
image
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Locul din România unde zăpada are aproape 2 metri. Când se încălzeşte vremea
observatornews.ro
image
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Reduceri masive în Bulgaria pentru români. Cât ajunge un sejur acum pe litoralul vecin pentru o familie de doi adulţi şi un copil
playtech.ro
image
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”
fanatik.ro
image
De ce devin unii soți tot mai morocănoși după 50 de ani. Ce este "sindromul bărbatului nefericit"
ziare.com
image
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV „Nimeni nu mai este nicușorist în USR acum”. Nicușor Dan a dezamăgit total USR
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Vinerea Mare 2026. Zi de doliu și post negru. Ce este total interzis astăzi
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 10 aprilie. Scorpionii au parte de o supriză uriașă, iar Racii elimină stresul
click.ro
image
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
click.ro
image
Emma Zeicescu și Claudiu Popa încheie o relație de 13 ani: „Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
Gabriela și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Horoscop vineri, 10 aprilie. Scorpionii au parte de o supriză uriașă, iar Racii elimină stresul

Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi

Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow

Această plantă comună purifică aerul în proporție de 90% în doar 24 de ore