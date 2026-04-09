Orarul mijloacelor de transport în comun din Cluj, prelungit în a doua zi de Paște: Joacă U Cluj cu U Craiova

Orare prelungite vor avea și luni, 13 aprilie, mai multe autobuze și troleibuze din Cluj pentru ca fanii echipelor de fotbal U Cluj și U Craiova să poată apela la transportul în comun pentru a se întoarce acasă.

O măsură similară a fost luată duminică, 12 aprilie, pentru meciul CFR Cluj-Dinamo, de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP).

„CTP Cluj-Napoca informează publicul călător că în data de 13 aprilie 2026, pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la Cluj Arena spre domiciliu, după încheierea meciului de fotbal FC Universitatea Cluj – Universitatea Craiova, programul mijloacelor de transport va fi prelungit până la ora 0:15, pe următoarele linii:

Autobuze 9, 24B, 30, 35 și M26;

Troleibuze 6 și 25

Tramvaie 101 și 102L”.

Microbiștii pot folosi după ora 23:00 și liniile de noapte 25 N (Str. Unirii – Str. Bucium), 54 N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu), respectiv 5 N (P-ța Gării – Str. T. Vuia).

Programul mijloacelor de transport în comun din Cluj pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.