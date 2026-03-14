Linie de tramvai suspendată în Cluj din cauza unor lucrări de întreținere

Compania de Transport Public din Cluj-Napoca (CTP) anunță călătorii că astăzi, 14 martie, va suspenda circulația tramvaielor pe linia 102 din cauza unor lucrări de mentenanță.

„CTP Cluj-Napoca SA va suspenda sâmbătă 14.03.2023 între orele 5:30 – 23:00 circulația tramvaielor pe linia 102, în vederea înlocuirii unor cabluri care alimentează linia de contact tramvaie pe B-dul Muncii”, preciează conducerea companiei clujene.

Potrivit acesteia, pee perioada desfășurării lucrărilor vor circula tramvaie pe linia 101 (Str. Bucium – Piața Gării).

„Pe linia 100A vor circula autobuze pe traseul: Piața Gării - Bulevardul Muncii. Corespondența între liniile 100A și 101 va fi asigurată în stația Piața Gării”, mai arată reprezentanții CTP.

Programele de circulaţie pot fi consultate pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro.