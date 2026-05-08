Meciurile care schimbă programul mijloacelor de transport în comun din Cluj

Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) anunță că vineri, 8 mai, și sâmbătă, 9 mai, programul mijloacelor de transport în comun va fi suplimentat și prelungit pentru a asigura transportul microbiștilor spre și dinspre stadioanele Cluj Arena din zona centrală a orașului, respectiv „Constantin Rădulescu” din cartierul Gruia.

Astăzi, 8 mai, CFR Cluj joacă cu Universitatea Craiova în Gruia de la ora 21.00. CTP transmite că programul mai multor autobuze și troleibuze va fi modificat.

„CTP Cluj-Napoca anunță publicul călător că în zilele de 8 și 9 mai programul mijloacelor de transport în comun va fi suplimentat și prelungit, pentru a facilita deplasările spre și dinspre stadioanele Cluj Arena și C-tin Rădulescu, după cum urmează:

În data de 8 mai, cu ocazia meciului de fotbal CFR Cluj – Universitatea Craiova cu începere de la ora 21:00:

- Liniile de autobuz: 9 și 35;

- Liniile de troleibuz: 1, 3, 4, 6 și 25;

- Liniile de tramvai: 101 și 102L”, se precizează în comunicatul CTP.

Sâmbătă, 9 mai, U Cluj întâlnește pe Rapid București de la ora 21.00 pe stadionul Cluj Arena din centrul orașului. Mijloacele de transport în comun care vor avea program suplimentat pe traseul lor, dar și un orar prelungit sunt:

- Liniile de autobuz: 9, 24B, 30 și 35

- Liniile de troleibuz: 1, 3, 4, 6, 25

- Liniile de tramvai: 101 și 102L.