search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Un bărbat a chemat o femeie pentru servicii sexuale, apoi a bătut-o cu o bâtă de baseball și i-a furat geanta

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Polițiștii Secției 19 din cadrul Direcției Generale a Municipiului București au reținut, miercuri, un bărbat în vârstă de 36 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. Victima este o femeie pe care individul o chemase pentru servicii sexuale.

Miercuri, în jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul subunității au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 5, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care i-ar fi sustras geanta în care se aflau o sumă de bani și un telefon mobil.

„Deplasându-se cu operativitate la fața locului, polițiștii au luat legătura cu persoana vătămată, o femeie în vârstă de 37 de ani, aflată într-o stare vizibilă de panică și care prezenta mai multe echimoze la nivelul corpului. Polițiștii s-au deplasat de urgență la adresa indicată de femeie, însă la apartamentul respectiv nu a răspuns nicio persoană. La scurt timp, pe pervazul geamului imobilului aflat la etajul 1, a ieșit un bărbat care manifesta un comportament agitat, vorbea incoerent și amenința că își va face rău., se arată într-un comunicat transmis joi de DGPMB.

Polițiștii au solicitat sprijinul negociatorilor și a unei echipe de asalt din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

„Pentru asigurarea unui climat de siguranță și protejarea atât a bărbatului, cât și a persoanelor care tranzitau zona, aceasta a fost delimitată, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și echipaje de prim ajutor. În urma intervenției coordonate, polițiștii au pătruns în interiorul imobilului, bărbatul fiind imobilizat, cu respectarea dispozițiilor legale. Datorită reacției rapide și profesionalismului structurilor implicate, acesta a fost scos din imobil, în siguranță”, se mai arată în comunicat.

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, bănuit de săvârșirea faptei, a fost condus la sediul subunității, pentru audieri.

Victima s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală, pentru a fi examinată medico-legal.

De la sex negociat la tâlhărie

Incidentul a început când femeia, chemată pentru relații sexuale, a cerut banii înainte. Atunci, bărbatul, care era în stare euforică, s-a enervat și a a agresat-o fizic cu o bâta de baseball, a tras-o de păr și i-a smuls o șuviță, apoi i-a furat geanta.

„În baza probatoriului administrat, s-a reținut că, la data de 29 octombrie 2025, în jurul orei 12.30, după ce s-a deplasat la adresa de domiciliu a bărbatului pentru a întreține relații sexuale, acesta ar fi agresat-o fizic, în mod repetat, pe femeia de 37 de ani, lovind-o la nivelul corpului cu un obiect contondent. De asemenea, ar fi deposedat-o de geanta personală, în care se aflau 1.000 de lei și un telefon mobil. Victima ar fi profitat de un moment de neatenție al bărbatului și ar fi reușit să fugă din locuință, moment în care a solicitat ajutorul polițiștilor”, se mai arată în comunicat.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Bărbatul a fost reținut. FOTO Captură video DGPMB
Bărbatul a fost reținut. FOTO Captură video DGPMB

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Anul trecut, un bărbat care îşi oferea serviciile sexuale pe Internet a fost bătut crunt de opt tineri care i-au întins o capcană

În urmă cu câțiva ani, o prostituată din Alba le-a cerut ajutorul poliţiştilor mehedinţeni, la 20 de minute după ce a fost tâlhărită, în Severin, de un client.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
gandul.ro
image
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
mediafax.ro
image
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă cineva îți încalcă proprietatea. Legea îți oferă o soluție clară
playtech.ro
image
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu! Reacția românului
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul Ștefaniei Szabo. Ministrul Sănătății rupe tăcerea
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
AVEM PRIMELE IMAGINI cu Ștefania Szabo în sicriu! Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Veste ȘOCANTĂ la Brăila! Încă un medic a murit în secția de Terapie Intensivă. Ștefan Sînpetru, găsit decedat de colegi. Tragedia vine după decesul Ștefaniei Szabo!
romaniatv.net
image
Se dau 200.000 de euro pentru tinerii din România. Cum se pot obține banii
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!