Ce este „Angel Shot”, codul care protejează femeile în baruri din Cluj-Napoca

Mai multe baruri din Cluj-Napoca au implementat codul de siguranță „Angel Shot”, folosit deja în cluburi din orașe europene precum Londra, Berlin sau Amsterdam. Scopul este protejarea femeilor care se simt în pericol.

Persoanele care se simt amenințate pot merge discret la bar și cere un „Angel Shot”. Personalul instruit va reacționa imediat, prin scoaterea clientei în siguranță din bar, chemarea unui taxi sau, dacă situația o impune, contactarea autorităților.

Opt localuri din Cluj au luat parte, momentan, la inițiativă: Flying Circus, After Eight, Coyote, Barmacie, OutSide, GAP Club, London Pub și Altfel, precizează presa locală. Organizatorii de la Mic Grup de Inițiativă Civică Locală subliniază că măsura demonstrează responsabilitate socială și contribuie la prevenirea situațiilor de hărțuire sau agresiune, creând astfel un mediu sigur pentru femei și fete.

Inițiativa face parte din proiectul „Harta Siguranței”, cea mai amplă campanie locală dedicată siguranței femeilor și fetelor din Cluj-Napoca. Proiectul urmărește să identifice zonele vulnerabile din oraș și să propună politici publice care să îmbunătățească viața urbană din perspectiva siguranței femeilor.

În cadrul campaniei, în această lună va fi lansat un chestionar destinat femeilor și fetelor din Cluj-Napoca, disponibil online și în format fizic, pentru colectarea de date relevante privind percepția siguranței în spațiul public.

Proiectul este derulat în cadrul Com’ON Cluj-Napoca ’25, programul de bugetare participativă pentru tinerii din oraș, și se concentrează pe promovarea responsabilității sociale și a siguranței în comunitate.

„Angel Shot” a fost implementat de mai mulți la festivalul Electric Castle.

40 de femei au fost ucise numai în primele opt luni ale acestui an, iar anul trecut au fost înregistrate zeci de mii de plângeri pentru loviri și alte violențe la poliție.