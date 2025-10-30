Un bărbat de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția apoi s-a sinucis cu același cuțit

Un bărbat de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția, după care a încercat să se sinucidă. Incidentul a avut loc într-o anexă a locuinței, iar vestea a șocat întreaga comunitate.

Potrivit primelor informații furnizate de anchetatori, imediat după comiterea faptei, bărbatul și-ar fi sunat cumnata, căreia i-ar fi spus ce s-a întâmplat. Femeia a alertat autoritățile, iar la fața locului s-au deplasat de urgență echipaje medicale și polițiști.

La sosirea ambulanței, femeia era deja fără viață, iar agresorul se afla în stare critică, cu răni grave provocate de un cuțit. Medicii i-au acordat primul ajutor și l-au transportat de urgență la Spitalul din Moinești, însă, din cauza rănilor adânci, bărbatul a decedat câteva ore mai târziu.

Vecinii și cunoscuții spun că tragedia i-a luat complet prin surprindere. Cei doi soți erau căsătoriți de mulți ani și aveau împreună trei copii, toți adulți. Nimeni nu își explică ce s-ar fi putut întâmpla între cei doi pentru ca situația să degenereze într-un asemenea mod.