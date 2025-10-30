Video Poliţist american găsit vinovat de uciderea unei femei în locuința sa, după ce-i ceruse ajutorul. Cum s-a apărat inculpatul

Un fost ofiţer de poliţie alb a fost găsit vinovat de crimă, după ce a împuşcat mortal o femeie afro-americană, în casa ei din Illinois, în 2024.

În urma deliberărilor care au durat puţin peste o zi, juraţii l-au găsit vinovat pe fostul adjunct de şerif Sean Grayson, în vârstă de 31 de ani, de crimă, dar nu de crimă cu premeditare, relatează AFP, citată de Agerpres.

Fostul polițist riscă până la 20 de ani de închisoare.

„Deşi credem că acţiunile domnului Grayson au justificat o condamnare pentru crimă cu premeditare, verdictul de astăzi reprezintă totuşi o măsură de dreptate pentru Sonya Massey”, au precizat, într-un comunicat, avocaţii victimei, Antonio Romanucci și Ben Crump, care este foarte activ în cazurile de violenţă a poliţiei împotriva persoanelor de culoare.

„Sperăm acum că instanţa va pronunţa o sentinţă semnificativă care să reflecte gravitatea acestor fapte şi viaţa pierdută", au mai spus aceștia.

Inculpatul Sean Grayson, concediat de autorităţile din comitatul Sangamon în urma tragediei, a depus mărturie în instanţă la procesul său, care a început pe 20 octombrie.

În vara anului 2024, Sonya Massey, în vârstă de 36 de ani, mamă a doi copii şi care suferea de probleme de sănătate mintală, a sunat la 911, numărul de urgenţă din SUA, deoarece suspecta o tentativă de spargere la domiciliul ei din Springfield.

Doi adjuncţi de şerif au ajuns la casa ei. Înăuntru, i-au cerut să oprească focul la o oală cu apă clocotită de pe aragaz „pentru a preveni un incendiu”, conform filmărilor realizate cu camera corporală de unul dintre ofiţeri, Sean Grayson.

„Jur pe Dumnezeu că te împuşc în capul ăla nenorocit”

Femeia a apucat apoi oala, iar unul dintre adjuncţi a făcut un pas înapoi. Când ea l-a întrebat de ce, ofiţerul a râs şi a spus că vrea „să se îndepărteze de apa clocotită”.

Sonya Massey i-a reproşat această atitudine, spunându-i calm de două ori: „Te mustrez în numele lui Isus".

„Nu ar trebui. Jur pe Dumnezeu că te împuşc în capul ăla nenorocit", a răspuns Sean Grayson, scoţându-şi arma.

Femeia stătea ghemuită în spatele unui bufet, ţinând strâns oala. Ofiţerii au strigat apoi la ea: „Lasă oala aia nenorocită!”, şi apoi s-au auzit împuşcături.

Poliţiştii au explicat ulterior că se temeau să nu fie stropiţi cu apă clocotită.

Autorităţile din comitat şi familia Sonyei Massey au ajuns la o înţelegere de 10 milioane de dolari în februarie.

În 2023, polțiștii americani au împușcat mortal un bărbat de culoare, care avea ambele picioare amputate de la genunchi. În imaginile de la locul incidentului, bărbatul flutura un cuțit de măcelar în mână, după un anunț care spunea că o persoană a fost înjunghiată de un bărbat în scaun cu rotile.

În 2022, sute de persoane au manifestat la Akron, Ohio (nordul Statelor Unite), după ce pe reţelele sociale a apărut un videoclip în care se vede cum organele de poliţie împuşcă un bărbat de culoare. Potrivit avocatului său, victima a fost împuşcată cu 60 de gloanţe.