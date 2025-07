Ce este „Angel Shot" și cum funcționează. Sex & siguranță la Electric Castle.

„Imaginează-ți asta: E 2 dimineața la un festival, muzica bubuie, și simți o conexiune puternică cu cineva. Lucrurile se încing, ajungeți împreună într-un cort, gata să treceți la următorul nivel. Dar apoi, realitatea te lovește – nu aveți prezervative. E ușor să gândești „E ok, doar de data asta”, dar decizia asta poate avea consecințe mai mari decât ți-ai imaginat.

A nu folosi prezervativul nu înseamnă doar risc de sarcină neplanificată sau infecții cu transmitere sexuală (ex. Chlamydia, Gonoreea sau Sifilisul). Înseamnă să-ți pui siguranța în pericol, înseamnă să renunți la libertatea de a iubi și de a trăi momentul fără frică sau anxietate. Ține minte: să îți respecți partenerul înseamnă să ai grijă de sănătatea ta și a lui. Pleacă de la Castel cu povești mișto, nu cu regrete”.

E doar unul dintre scenariile regăsite pe site-ul www.ginfospot.ro pus la dispoziție de cei de la Electric Castle. Tot ei ne spun că: într-o țară în care 70% dintre liceeni consideră educația sexuală un subiect tabu și își doresc ca aceasta să fie predată în școli, G-Info Spot este modul prin care Electric Castle vrea să schimbe lucrurile.

Platforma este realizată în colaborare cu cei de la Sexul vs Barza, și își propune să le ofere participanților la festival cunoștințele și abilitățile necesare pentru o sănătate sexuală cât mai bună. Sau altfel zis, de a face o diferență reală în viața sexuală de zi cu zi a celor 250.000 de participanți la festival... Miercuri a început Electric Castle, peste 250.000 de tineri sunt așteptați, mulți între 18 și 35 de ani, cei mai mulți de 25, dar desigur și minori. De data aceasta avem alt tip de muzică: electronică, pop, rock și poate ceva reggae, funk, jazz & soul.

Dar altceva vreau să subliniez: informațiile despre siguranța sexuală care apar pe site-ul oficial merită citite. Ceea nu am văzut la B.P. Vor fi 4 puncte de prim-ajutor în interiorul festivalului și unul în EC Village.

Angel Shot - știți ce este?

”Dacă te simți în pericol sau inconfortabil cere un “Angel Shot” la bar sau sună la +40 741 069 443 – linia noastră de siguranță. Ne vom ocupa imediat de tine și îți vom oferi sprijinul necesar. În spatele Safety Line se află o echipă de terapeuți profesioniști, gata să intervină în situații de urgență.” Am sunat și am scris pe whatpsApp marți, numărul nu era activ, poate va fi începând de miercuri.

"Angel Shot" este un cod discret folosit internațional în baruri sau cluburi pentru a cere ajutor în situații în care te simți în pericol, inconfortabil sau hărțuit, fără să atragi atenția persoanei de lângă tine. La Electric Castle, dacă te simți în nesiguranță, poți merge la orice bar și să ceri un:

A) Angel Shot simplu – un membru al echipei de siguranță va veni să verifice dacă ești bine

B) Angel Shot cu gheață – ți se va oferi un însoțitor care să te conducă în siguranță afară sau într-o zonă sigură

C) Angel Shot cu lămâie – se va chema paza sau se va suna la linia de urgență, dacă este nevoie

Treaba asta este foarte utilă, chiar te salvează de la evenimente neplăcute. Cum spuneam este o metodă deja folosită în multe țări inclusiv în baruri, festivaluri sau cluburi, pentru a oferi sprijin rapid și discret celor care au nevoie. Am văzut afișe la toalete care avertizau.

Ce măsuri au luat alte festivaluri mari?

1. Tomorrowland (Belgia)- cu 400.000 de participanți, 14 scene și 600 de DJ, este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronică dance din lume. United We Care team – o echipă de 90 de voluntari (psihologi, terapeuți, studenți la psihologie), instruiți cum să reacționeze la incidentele de abuz, certuri, hărțuire, anxietate și discriminare – ajută oamenii să se simtă în siguranță și confortabili, indiferent de orientarea sau situația lor.

De fapt, sunt două echipe, una în locații fixe și una care se deplasează prin mulțime.

Festivalul oferă workshop-uri și standuri educaționale despre sănătatea sexuală și distribuie gratuit prezervative. Au și o linie telefonică și un sistem de coduri discrete, asemănător cu “Angel Shot”, pentru a solicita ajutor fără a atrage atenția.

2. Sziget Festival (Budapesta)

Colaborează cu Durex pentru educație sexuală, pentru a crea un spațiu interactiv numit „G-Spot”, unde participanții pot învăța despre sănătatea sexuală și pot primi prezervative gratuite.

3. Burning Man (Nevada, US, 24 aug-1 sept)- 8 zile, 80.000 persoane

• Au înființat Survivor Advocacy Center, situat lângă punctul medical principal, deschis 24/7, cu avocați specializați pentru cazuri de agresiune sexuală. Oferă transport gratuit pentru examinare forensică și au o politică de toleranță zero.

• Black Rock Rangers este un grup de voluntari, se ocupă de dezamorsarea conflictelor și oferă asistență participanților (îi poți recunoaște prin uniformele kaki și pălăriile albe).

4. Coachella (SUA)-120.000 de participanți/zi Festivalul a lansat Every One, o inițiativă de susținere a sănătății mintale, cu toleranță zero pentru hărțuire sexuală și abuz. Au introdus „Safety Ambassadors” și consilieri pregătiți, disponibili pe-site, plus toalete all‑gender. Au echipe de siguranță vizibile care patrulează constant zonele festivalului.

Iată sfaturile despre cum să te menții sănătos în timpul festivalului

1) Bea APĂ, ia pauze regulate și ODIHNEȘTE-TE, MĂNÂNCĂ

2) Notează numerele de telefon ale grupului tău în cazul în care îți pierzi telefonul sau te rătăcești

3) Notează și localizează pictogramele zonei de wellness

4) Verifică periodic cu grupul tău, inclusiv cum se simte fiecare dintre voi

5) Este în regulă să nu te simți bine, chiar și în cele mai distractive locuri. Nu ești singur!

6) Cere ajutor în fiecare spațiu dacă ai nevoie de asistență pentru sănătate mintală sau de un moment de liniște