Cadou surpriză pentru Florin Piersic la împlinirea a 87 de ani. Un teatru cu numele îndrăgitului actor

Îndrăgitul actor Florin Piersc a primit, la aniversarea a 87 de ani, un cadou inedit: în Cluj-Napoca va exista un teatru Florin Piersic. Clujeanul și-a sărbătorit ziua alături de concitadinii săi, urcând pe scenă în piesa „Străini în noapte”.

„Radef RomâniaFilm și conducerea Cinematografului Florin Piersic am hotărât cu ocazia acestei aniversări, să pregătim o mică surpriză și să adăugăm titulatura ”Teatru” pe frontispiciul cinematografului, pentru că asa cum bine știm cu toții, Florin Piersic este și un mare actor de teatru, nu doar de film”, a susținut Ioana Calin, directoarea Cinematografului Florin Piersic.

La data de 26 ianuarie 2011 fostul cinematograf Republica își schimbă denumirea și primește numele celui mai mare actor pe care l-a dat orașul Cluj-Napoca - Florin Piersic. Autoritățile clujene au onorat astfel cariera de 50 de ani a unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori români. La inaugurare, artistul a sosit călare.

„Sala cinematografului se pretează și pentru spectacole de teatru, nu de puține ori am fost gazda piesei ”Străini în noapte”, pentru spectacole de stand up comedy, concerte, conferințe, etc. Capacitatea sălii e de 729 locuri, acustica bună, iar scena este generoasă și permite și amplasare de decor. Sperăm să fie o surpriză pe placul lui Florin Piersic, pe care il asteptam să revină cat de curând pe scena, la cinema teatrul, care îi poartă numele”, a mai precizat directoarea.

Aplaudat de sute de clujeni

Sute de clujeni s-au ridicat în picioare şi i-au cântat „La mulţi ani” lui Florin Piersic, vineri seară, cu ocaniza zilei sale de naştere. Îndrăgitul actor a urcat pe scena Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, unde a jucat poesa „Străini în noapte”, alături de Medeea Marinescu. În sală au venit să-l aplaude și mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuţ şi soţia primarului Emil Boc, Oana Boc.

„Publicul este cel mai important partener al meu.Această piesă pe care o jucăm astă seară am mai jucat-o de foarte multe ori. După 15 ani se împlinesc 1280 de spectacole. Sunt foarte fericit că în atâţia ani de zile, această piesă e campioana Romaniei din punct de vedere al spectacolelor şi al publicului care a venit s-o vadă în atâtea oraşe, nu numai în Europa.Unde2 n-am jucat noi această piesă?! Personajul pe care îl joc în piesă seamănă cu mine.”, a spus Florin Piersic, în aplauzele prelungite ale spectatorilor, relatează Cluj24.ro.

1936: S-a născut actorul Florin Piersic

Florin Piersic s-a născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti. A debutat la doi ani după absolvire pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. În anul 1957, a debutat în cinematografie cu „Ciulinii Bărăganului”.

Actorul a primit titlul de „cetățean de onoare” al mai multor orașe precum: București, Iași, Cluj-Napoca, Caracal, Suceava, Baia Mare, Oradea, Galați, Bacău și Sighet.

Pe 10 decembrie 2012, actorului i s-a oferit cetățenia Republicii Moldova prin decretul președintelui de la acea vreme, Nicolae Timofti.

Amintim câteva dintre filmele în care Florin Piersic a jucat: „Răscoala”, „Mihai Viteazul”, „Fraţii Jderi”, „Pintea”, „Fix alert”, „Lacrimi de iubire”, „Numai iubirea”, „Masca de argint” și „Totul se plătește”.