Angajații Guvernului cer oprirea „concedierilor haotice”. FNSA, ultimatum pentru Bolojan: „Ne pregătim de proteste masive!”

Publicat:

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) dă ultimatum Guvernului: opriți concedierile haotice din administrația centrală și prezentați până pe 22 august un plan real de reformă, bazat pe criterii obiective și o analiză de impact, altfel urmează proteste masive.

Bolojan, amenințat cu proteste masive de angajații din Guvern / Sursa foto: Inquam Photos
Bolojan, amenințat cu proteste masive de angajații din Guvern / Sursa foto: Inquam Photos

„Decizia anunțată de premierul Ilie Bolojan – prin care conducătorii de instituții au la dispoziție doar o săptămână pentru a întocmi listele cu cei care urmează să fie concediați – reprezintă o măsură pripită, lipsită de fundament și de consultare cu partenerii sociali. O astfel de abordare riscă să destabilizeze funcționarea statului și să lase mii de familii fără sprijin” se arată în comunicatul transmis de angajații din Guvern. 

Declarațiile FNSA vin pe fondul unor critici dure la adresa Guvernului, pe care îl acuză că își contrazice propriile evaluări economice. Sindicaliștii invocă chiar afirmațiile premierului din 13 august 2025, făcute la un post de televiziune, potrivit cărora măsurile fiscale adoptate „sunt generatoare de încetinire economică”.

„În plus, chiar premierul a recunoscut, în declarațiile făcute seara trecută, 13 august 2025, la un cunoscut post de televiziune că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului „sunt generatoare de încetinire economică”. FNSA consideră paradoxal și alarmant faptul că, după ce Executivul admite public că propriile decizii fiscale – inclusiv creșterile de taxe – frânează economia, acum alege să accelereze căderea prin concedieri masive. Practic, Guvernul recunoaște că merge în direcția greșită și totuși apasă pedala” precizează sindicaliștii. 

Termen clar dat de angajații din Guvern către premierul Ilie Bolojan

FNSA solicită Guvernului ca, până la data de 22 august, să prezinte public:

  1. Analiza de impact economic, social și administrativ care stă la baza reducerii de personal.
  2. Lista criteriilor obiective de selecție a posturilor vizate.
  3. Planul complet de reorganizare a instituțiilor centrale, cu garanția continuității serviciilor către cetățeni.
  4. Măsuri compensatorii pentru angajații afectați (indemnizații, reconversie profesională, relocare pe posturi vacante).
  5. Calendar etapizat al reformei, cu consultarea permanentă a partenerilor sociali.

Dacă nu vor fi ascultați, angajații amenință cu proteste masive de stradă

„Nu putem accepta ca reforma administrației să fie redusă la o listă făcută în grabă, fără consultare și fără criterii clare. Reducerile arbitrare înseamnă blocarea serviciilor publice, afectarea directă a cetățenilor și aruncarea a zeci de mii de oameni în șomaj. Solicităm întâlnire de urgență cu Guvernul și așteptăm un plan fundamentat până în data de 22 august. În lipsa acestuia, FNSA este pregătită să treacă la acțiuni de protest”, a declarat președintele FNSA, Bogdan Șchiop.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație vrea să facă front comun cu alți salariați nemulțumiți

FNSA invită toate federațiile sindicale din sectorul public să se alăture acestui demers și să formeze un front comun împotriva măsurilor abuzive. Angajații din administrație NU sunt vinovați de dezechilibrele bugetare și NU trebuie sacrificați pentru greșelile de management politic!

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a fost înființată în anul 1995. Activitatea sa este orientată exclusiv spre sectorul ,,Administrație publică". În prezent, FNSA are în componenţa sindicate din primării, consilii judeţene şi instituţii subordonate acestora, de pe întreg teritoriul ţării, precum şi din instituţii aparţinând administraţiei centrale – Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Institutul Naţional de Statistică, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, Cancelaria Primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, însumând aproximativ 30.000 de membri de sindicat.

