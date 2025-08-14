Veşti proaste pentru şoferi: aplicația Waze va înceta să funcționeze pe anumite telefoane cu Android. Modelele vizate

Waze, aplicația de navigație deținută de Google, nu va mai funcţiona pe anumite telefoane cu Android, astfel că utilizatorii vor pierde în curând accesul la actualizările aplicației, iar pe termen mediu riscă să nu mai poată folosi deloc serviciul.

Gigantul american Google nu doar că a ales să păstreze platforma Waze separată de Google Maps, dar o actualizează constant cu funcții noi și îmbunătățiri. Totuși, pe măsură ce Waze evoluează, cerințele sale tehnice cresc, iar versiunile mai vechi de Android sunt lăsate în urmă.

În ultimele săptămâni, mai mulți utilizatori au raportat că au început să primească notificări prin care sunt avertizați că aplicația nu va mai funcționa pe anumite versiuni vechi de Android. Un caz semnalat pe Reddit descrie situația unui șofer a cărui unitate de navigație „after market”, bazată pe Android 9 Pie, a primit mesajul că nu va mai primi actualizări.

Minimul Android 10

Analizând versiunile recente ale aplicației, publicațiile PhoneArena, Android Authority și Android Headlines confirmă că versiunea beta a Waze solicită deja Android 10 ca minim necesar.

Această schimbare îi afectează în special pe cei care folosesc tablete vechi dedicate navigației, sisteme de infotainment auto cu Android integrat sau telefoane care nu au primit actualizare la Android 10.

Ce se întâmplă cu modelele vechi

În prezent, Waze va continua să funcționeze pe Android 8 Oreo și Android 9 Pie, însă doar cu funcțiile existente. Utilizatorii nu vor mai primi îmbunătățiri, corecții de erori sau funcții noi, deși actualizările de trafic și rapoartele comunității vor rămâne disponibile pentru o perioadă limitată.

Pentru cei care nu pot sau nu vor să facă trecerea la un device mai nou, Google Maps rămâne o alternativă viabilă. Spre deosebire de Waze, aplicația funcționează în continuare pe versiunile de Android începând cu 8 Oreo și primește actualizări regulate.

Specialiștii subliniază că decizia Google reflectă o tendință generală din industrie: reducerea suportului pentru platformele software învechite, în favoarea optimizării performanței, securității și integrării unor tehnologii mai moderne.

În cazul Waze, acest lucru înseamnă că, pentru a rămâne la zi cu funcțiile și pentru a evita problemele de compatibilitate, utilizatorii trebuie să se asigure că folosesc Android 10 sau o versiune mai recentă.