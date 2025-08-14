CNAS recunoaște: Nu sunt bani. Tratamentul bolnavilor de cancer a ajuns la mila creditelor de angajament, adică pe datorie

CNAS anunță că tratamentele pentru bolnavii de cancer continuă, dar plățile către furnizori întârzie din cauza lipsei de credite bugetare, instituția bazându-se pe credite de angajament pentru a asigura continuitatea terapiei pacienților.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) transmite printr-un comunicat de presă că accesul pacienților oncologici la tratamente rămâne o prioritate absolută pentru instituție, în ciuda problemelor financiare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori.

Potrivit instituției, în prezent există credite de angajament suficiente pentru a asigura continuitatea terapiei, chiar dacă deficitul de credite bugetare afectează termenele de plată. Tratamentele sunt acordate în baza fondurilor repartizate furnizorilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

„În prezent, CNAS dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuității tratamentelor bolnavilor oncologici. Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate” precizează instituția.

CNAS a solicitat finanțare suplimentară prin proiectul de rectificare bugetară

„Fondurile pentru tratamentele oncologice au fost prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2025, dar creșterea numărului de pacienți și extinderea accesului la terapii inovatoare au condus la un necesar financiar suplimentar, pentru care CNAS a solicitat fundamentat fonduri prin proiectul de rectificare bugetară.

Până la aprobarea rectificării bugetului FNUASS cu sumele necesare, CNAS va utiliza toate mecanismele interne de redistribuire între indicatorii clasificației bugetare, astfel încât să fie asigurat accesul continuu și neîntrerupt al pacienților la tratamente” mai transmit reprezentanții CNAS.

„Asigurarea accesului pacienților la tratamentele necesare este o prioritate pentru CNAS”, subliniază instituția, care reafirmă colaborarea cu asociațiile de pacienți, furnizorii și autoritățile centrale pentru a garanta condiții optime de tratament.

Mii de pacienți oncologici din România riscă să rămână fără tratamente esențiale

„Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) trage un semnal de alarmă fără precedent: sistemul de sănătate a rămas fără bani pentru decontarea tratamentelor, iar mii de pacienți oncologici sunt lăsați să moară cu zile”, se arată în comunicatul federației.

Potrivit FABC, lipsa fondurilor a dus la blocarea tratamentelor oncologice, distribuitorii oprind deja livrările către spitale. „Alertă maximă: lipsa fondurilor blochează din nou tratamentele pacienții cu cancer”, transmite organizația, amintind că România se confruntă cu o criză repetitivă, similară celor din anii trecuți.

Federația acuză „arieratele uriașe, managementul submediocru al sănătății și lipsa finanțării” și cere o intervenție imediată a Guvernului.

Federația solicită deblocarea imediată a fondurilor și reluarea livrărilor de medicamente. Organizația avertizează că „fiecare zi de întârziere se traduce în vieți pierdute”, subliniind că nu mai există loc pentru amânări.