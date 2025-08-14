search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Horoscop vineri, 15 august. De Sfânta Maria, o zodie înțelege diferit fidelitatea, alta ignoră romantismul

0
0
Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 15 august.

Horoscop FOTO: Shutterstock
Horoscop FOTO: Shutterstock

Berbec 

Iubire - Mintea se îndreaptă către treburile și sarcinile domestice–cumpărături, reparații. Oricum, romantismul e ignorat.

Sănătate - Alegeți activități ușoare dar relaxante, scrieți în jurnal, mergeți la o cină organizată de prieteni.

Bani - Vă faceți dușmani dacă intrați în confruntări care nu sunt ale voastre. Suportul e mai bine să îl arătați în particular.

Taur 

Iubire - Conversațiile au tentă de analiză critică a evenimentelor și persoanelor. Nu vă focusați pe greșeli doar pentru a avea ce discuta.

Sănătate - Starea e pusă sub lupă și e bine să reanalizați rutina personală și să rafinați puțin dieta.

Bani - Fiți organizat și faceți fiecare detaliu din sarcini pe rând, fără grabă.

Gemeni 

Iubire - Ieșiți din carapace, nu vă mai protejați pentru că nu aveți motive. Fiți încrezători și optimiști față de prieteni.

Sănătate - Prea multe sarcini de rezolvat și preferințe de ținut minte vă complică gândirea și vă epuizează fizic.

Bani - Primiți informații care se bat în cap. Faceți personal o analiză beneficii versus costuri.

Rac 

Iubire - Familia e bine să vă cunoască planurile. Au tendința să se implice și puteți beneficia de sprijin doar dacă sunteți sincer cu ei.

Sănătate - Vi se calmează simptomele iritante și vă reluați ritmul.

Bani - Vorbiți cu cei din jur și cereți sponsorizări pentru ideile pe care le aveți. Faceți un plan de afaceri profesionist, pentru că altfel universul nu vă deblochează calea.

Leu 

Iubire - Vă confruntați cu discuții asupra percepției unor concepte. Fidelitatea poate fi înțeleasă diferit. E bine să clarificați.

Sănătate - Lipsa de odihnă poate impacta imunitatea și să aveți momente de slăbiciune sau simptome de răceală.

Bani - Nu vă dați înapoi de la a cheltui pentru voi. Vi se pare că nimic nu e prea scump.

Fecioara 

Iubire - Prietenii vă pot prezenta persoane cu potențial pentru viitor. Faceți o primă impresie bună.

Sănătate - Vă puteți panica din lucruri mărunte. Analizați cât de obiectiv puteți situația.

Bani - Reveniți la obiceiul de a vă urmări bugetul și de a supraveghea cheltuielile suspecte. Cereți detalii de la bancă.

Citiţi predicţiile pentru toate zodiile în Click.

Horoscop

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Prințesa Kate stârnește îngrijorări în Regatul Unit, din cauza pierderii masive în greutate
mediafax.ro
image
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat la Drita – FCSB
fanatik.ro
image
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit
observatornews.ro
image
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Una dintre cele mai vechi companii din România își închide porțile. Povestea sa se încheie după decenii de activitate
playtech.ro
image
Cele patru zodii care își schimbă viața de pe 15 august, de la ora 15.00. Noroc din plin, reușite, împăcări, dar și oportunități pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 70 de ani a murit în vacanța la un hotel all-inclusive, după ce a mâncat pui gătit insuficient
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Guvernul sprijină românii la plata facturilor! Iată cum
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Dorința neîmplinită a Prințesei Diana pentru fiii săi
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!