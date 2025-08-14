Horoscop vineri, 15 august. De Sfânta Maria, o zodie înțelege diferit fidelitatea, alta ignoră romantismul

Horoscop vineri, 15 august. De Sfânta Maria, o zodie înțelege diferit fidelitatea, alta ignoră romantismul0
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 15 august.
Berbec
Iubire - Mintea se îndreaptă către treburile și sarcinile domestice–cumpărături, reparații. Oricum, romantismul e ignorat.
Sănătate - Alegeți activități ușoare dar relaxante, scrieți în jurnal, mergeți la o cină organizată de prieteni.
Bani - Vă faceți dușmani dacă intrați în confruntări care nu sunt ale voastre. Suportul e mai bine să îl arătați în particular.
Taur
Iubire - Conversațiile au tentă de analiză critică a evenimentelor și persoanelor. Nu vă focusați pe greșeli doar pentru a avea ce discuta.
Sănătate - Starea e pusă sub lupă și e bine să reanalizați rutina personală și să rafinați puțin dieta.
Bani - Fiți organizat și faceți fiecare detaliu din sarcini pe rând, fără grabă.
Gemeni
Iubire - Ieșiți din carapace, nu vă mai protejați pentru că nu aveți motive. Fiți încrezători și optimiști față de prieteni.
Sănătate - Prea multe sarcini de rezolvat și preferințe de ținut minte vă complică gândirea și vă epuizează fizic.
Bani - Primiți informații care se bat în cap. Faceți personal o analiză beneficii versus costuri.
Rac
Iubire - Familia e bine să vă cunoască planurile. Au tendința să se implice și puteți beneficia de sprijin doar dacă sunteți sincer cu ei.
Sănătate - Vi se calmează simptomele iritante și vă reluați ritmul.
Bani - Vorbiți cu cei din jur și cereți sponsorizări pentru ideile pe care le aveți. Faceți un plan de afaceri profesionist, pentru că altfel universul nu vă deblochează calea.
Leu
Iubire - Vă confruntați cu discuții asupra percepției unor concepte. Fidelitatea poate fi înțeleasă diferit. E bine să clarificați.
Sănătate - Lipsa de odihnă poate impacta imunitatea și să aveți momente de slăbiciune sau simptome de răceală.
Bani - Nu vă dați înapoi de la a cheltui pentru voi. Vi se pare că nimic nu e prea scump.
Fecioara
Iubire - Prietenii vă pot prezenta persoane cu potențial pentru viitor. Faceți o primă impresie bună.
Sănătate - Vă puteți panica din lucruri mărunte. Analizați cât de obiectiv puteți situația.
Bani - Reveniți la obiceiul de a vă urmări bugetul și de a supraveghea cheltuielile suspecte. Cereți detalii de la bancă.
