Judecătorii CCR scapă de modificările pensiilor magistraților. Rămâne vechea schemă: pensii de 80% și vechime de 25 de ani

Judecătorii Curții Constituționale rămân în afara noilor modificări privind pensiile magistraților: proiectul de lege aprobat de Guvern păstrează pentru CCR pensia de 80% din indemnizație și venituri, cu vechimea minimă de 25 de ani.

Judecătorii CCR rămân privilegiați față de ceilalți magistrați: în timp ce judecătorii și procurorii vor putea ieși la pensie la 65 de ani, cu maximum 70% din venitul net și 25 de ani vechime în magistratură, judecătorii Curții Constituționale vor păstra pensia de 80% din indemnizație și venituri brute, iar vechimea de pensionare de 25 de ani se atinge automat odată cu numirea la CCR, arată luju.ro.

Judecătorii CCR își păstrează statutul de privilegiați față de ceilalți magistrați

În actuala Lege 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, prevederile referitoare la pensiile de serviciu vizează inclusiv judecătorii de la Curtea Constituțională.

Inițial, judecătorii CCR erau incluși în draftul proiectului de lege privind pensiile magistraților, prezentat de Guvern în iulie 2025. Între timp, însă, aceștia au fost excluși din versiunea finală a proiectului, menținându-și astfel statutul privilegiat față de ceilalți magistrați.

Practic, judecătorii CCR se vor pensiona în baza art. 71 din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, care stabilește că: „Judecătorii CCR cu o vechime în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior de cel puțin 25 de ani, indiferent de vârstă și de data pensionării, beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile avute.

Pentru fiecare an care depășește vechimea menționată, la cuantumul pensiei se adaugă cate 1% din baza de calcul, fără a o putea depăși. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile aferente ale judecătorilor Curții Constituționale. Pensia de serviciu se recalculează, la cerere, prin adăugarea vechimii dobândite în funcția de judecător după data stabilirii acesteia”.

Ce a scris Guvernul în expunerea de motive a proiectului

Guvernul condus de Ilie Bolojan motivează în nota de fundamentare a proiectului că măsurile de reformă a pensiilor magistraților vin pentru a aduce:

Claritate și predictibilitate legislativă – eliminarea interpretărilor divergente privind baza de calcul, condițiile de vârstă și vechime; Uniformizarea regimului pensiilor de serviciu pentru toate categoriile vizate, prin reglementări paralele și coerente;

Echitate – stabilirea unor penalizări proporționale pentru pensionarea anticipată și limitarea valorificării vechimilor conexe;

Protejarea drepturilor câștigate prin dispoziții tranzitorii clare, aplicabile persoanelor aflate în procedura de pensionare;

Sustenabilitate bugetară – prin stabilirea unor plafoane procentuale ale pensiei nete raportate la venitul net avut înainte de pensiona, potrivit documentului consultat de Adevărul.