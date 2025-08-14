Atac cibernetic la un baraj din Europa: hackerii ruși au eliberat apa timp de patru ore

Un baraj din Europa a fost ținta unui atac cibernetic atribuit hackerilor pro-ruși. Aceștia au reușit să intre în sistemul de control și au lăsat apa să curgă timp de patru ore.

Serviciul de Securitate al Poliției din Norvegia (PST) suspectează că hackeri pro-ruși au sabotat un baraj din sud-vestul țării, în aprilie 2024. Potrivit publicației norvegiene VG, citată de Politico, atacatorii cibernetici au pătruns în sistemul de control al barajului Risevatnet și au deschis valvele hidraulice timp de patru ore, eliberând o cantitate mare de apă, până când breșa a fost remediată.

Barajul se află în municipalitatea Bremanger, la aproximativ 150 de kilometri nord de orașul Bergen. Presa locală notează că instalația nu este folosită pentru producerea de energie și că incidentul ar fi fost posibil din cauza unei parole slabe exploatate de hackeri.

Avertismentul autorităților norvegiene

Șefa Serviciului de Securitate al poliției norvegiene, Beate Gangas, a făcut public incidentul miercuri, în cadrul unei prezentări despre operațiunile cibernetice. „Numărul atacurilor cibernetice asupra infrastructurii occidentale este în creștere, adesea nu pentru a provoca daune, ci pentru ca rușii să demonstreze de ce sunt capabili”, a declarat Gangas.

„Scopul este ca rușii să demonstreze de ce sunt capabili”, a spus șefa PST. Ea a avertizat că Norvegia trebuie să fie pregătită pentru atacuri similare și în viitor.

Rusia, considerată principala amenințare

La același eveniment, Nils Andreas Stensones, șeful Serviciului norvegian de Informații, a afirmat că Rusia reprezintă „cea mai mare amenințare la adresa securității naționale”.

Potrivit oficialilor, atacurile cibernetice asupra infrastructurii din țările occidentale fac parte din strategia de război hibrid dusă de Moscova împotriva țărilor occidentale.

Atacuri similare în alte state

Politico amintește că nu este un caz izolat. În ianuarie 2024, un grup de hackeri a spart sistemul unei instalații de alimentare cu apă din Texas, provocând revărsarea acesteia. Și în acel caz, atacatorii ar fi avut legături cu Kremlinul.