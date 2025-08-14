Pățania unui român care a încuiat cheia mașinii în portbagaj: „Nevasta mă înjură de patru ore, fără să respire”. Reacția internauților: „Divorțează!”

Postarea unui român aflat în Grecia, în vacanță, care s-a trezit cu mașina blocată după ce a uitat cheile mașinii în portbagaj, a devenit virală pe Facebook. Bărbatul a cerut ajutorul conaționalilor, descriind situația în care se află: „cu o nevastă care mă înjură de patru ore, fără să respire”.

Românul a explicat situația pe pagina de Facebook „Forum Grecia”, accesată de mii românii care ajung sau se pregătesc pentru vacanțe pe tărâmul elen, potrivit Click!.

„Mă întorc cu familia din Lefkada și am făcut una d-alea de filme proaste la cazarea unde m-am oprit pentru o noapte. Long story short, mi-am lăsat cheia/telecomanda în portbagaj când luam ceva de-acolo... și cum mașina era locked... când l-am închis, mi-am stricat vacanța. Vă rog, dacă e cineva care pleacă din București spre Grecia, pe la Kulata și e dispus să mă ajute, să-mi aducă cheia de rezervă... Sunt în Kerkini la vreo 40 de km de Kulata... cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire... Dau bere!”.

Reacțiile conaționalilor: „Rezistă! Rezistă!”

Unii membri ai grupului i-au sărit în ajutor cu sfaturi.

„Postați și pe Forum Lefkada și Doamne Ajută :))) Că altfel nu știu ce va face soția”, a comentat cineva.

Un alt utilizator i-a transmis: „Sincer? Divorțează! Repede! Cât mai poți! Până ajunge cheia de rezervă!”.

A urmat un tăvălug de glume:

„Nu care cumva să divorțezi, că pui pe alții în pericol... rezistă... rezistă...” „Sparge un geam, o deschizi, intri prin interior în portbagaj, iei cheia, îți faci treaba și mâine cauți un service să îți pună geamul (sparge geamul mare de la portiera spate, se găsește mult mai ușor decât cele mici). Succes!”.

„Cere ajutor la ChatGPT. El îți va spune cum să deschizi geamul”.

„Spargeam două geamuri decât să stau patru ore să mă urle”.

