Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea

Un șofer din Elveția a fost sancționat cu 90.000 de franci elvețieni (echivalentul a peste 95.000 de euro), după ce a fost prins conducând cu 27 de kilometri pe oră peste limita de viteză legală, de 50 km/h, în Lausanne, potrivit The Independent.

Uriașa amendă reflectă sistemul elvețian, în care amenzile se calculează în funcție de averea contravenientului. Altfel spus, sancțiunile sunt adaptate la venitul și situația financiară a fiecărei persoane.

Șoferul sancționat este unul dintre cei mai bogați oameni din Elveția și este considerat recidivist. Bărbatul a fost prins circulând cu 77 km/h pe un drum din cantonul Vaud, unde limita este de 50 km/h.

Un tribunal din Vaud a decis recent că magnatul trebuie să plătească un avans de 10.000 de franci elvețieni (10.636,60 euro), urmând să achite alți 80.000 de franci elvețieni (85.092,80 euro) dacă va comite o faptă similară în următorii trei ani.

amendă de 290.000 de dolari pentru exces de viteză în St. Gallen.

Amenda nu este una record pentru Elveția. În 2010, un șofer milionar aflat la volanul unui Ferrari a primit o amendă de 290.000 de dolari pentru exces de viteză în St. Gallen.

Astfel de sancțiuni sunt posibile datorită unei revizuiri a legislației penale, aprobată în Elveția cu trei ani înainte, care permite judecătorilor să stabilească amenzile pe baza veniturilor personale și a averii pentru cei care încalcă legea.

Conform normelor actuale, o persoană săracă ar putea petrece o noapte în închisoare în loc să plătească o amendă, în timp ce bogații ar putea fi nevoiți să plătească zeci de mii de franci.

Calcularea amenzilor în funcție de venituri nu este specifică Elveției. Germania, Franța, Austria și țările nordice aplică, de asemenea, pedepse bazate pe avere.