Iubirea interzisă a îndrăgitului Florin Piersic: „Un amor nebun, era dorită de toți”. Cine îi furase inima

Au format în anii '80 cel mai frumos cuplu de pe scenă, iar colaborarea lor a fost dublată de iubire şi de o atracţie nebună, care a născut una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste ale acelor vremuri.

Deși despre idila lor au circulat tot felul de zvonuri, Florin Piersic nu a povestit nimic. Până în urmă cu 5 ani când, într-o declaraţie pentru Wowbiz, actorul a mărturisit franc că „a trăit un amor nebun“ cu Angela Similea.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări şi era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă şi dorită de toţi. Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum. La început ne şicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai şi pipăiam, până ne-am cuplat de tot. A fost o «lipitură» în toată regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere“, a declarat Piersic.

Au realizat duete de excepție

Sex-simbol al anilor ‘80, interpreta care a avut o carieră de succes în muzica românească, a fost înconjurată întotdeauna de bărbaţi frumoşi şi la fel de celebri, care s-au luptat pentru inima ei.

Florin Piersic o însoţea deseori în turneele ei prin ţară şi împreună au realizat duete de excepţie în emisiunile de divertisment difuzate de TVR. În 1983 au cântat împreună piesa „Nufărul alb“, compusă de Marcel Dragomir pe versurile Teodorei Popa Mazilu. Tot împreună au jucat şi în musicalul „Corina“ de Edmond Deda, după „Jocul de-a vacanţa“ de Mihail Sebastian. Actorul a recunoscut la un post TV din Chişinău că a iubit-o pe Angela Similea. Totuşi, nu s-a căsătorit cu ea. Angela Similea era măritată pe atunci cu olandezul Jan Hilgen, iar Florin Piersic cu Anna Szeleş.

"Avea o frumusețe de Făt-Frumos"

Şi Angela Similea a făcut unele dezvăluiri în cartea biografică „Angela - cântec şi rugă“, scrisă de Smaranda Jelescu.

„Florin era cu adevărat superb. Avea o frumuseţe de Făt-Frumos, departe de a fi efeminat. (...) Ceea ce am înţeles eu repede lângă el este că «dacă eşti fluture» te-ai ars. Nu voiam să mă ard... M-am străduit să rămân şi eu o «lampă». Dar am creat un cuplu. Pe la televizor, în turnee. Mi-amintesc că Anna Szeleş, soţia lui, a suferit mult. Cel puţin în meserie. Ei doi erau frumoşi, erau talentaţi, dar, când am intervenit eu, s-a întâmplat un lucru la urma urmei normal. Adică, eram doi români înalţi, frumoşi şi celebri, eram un cuplu adevărat“, povestea în carte Angela Similea.