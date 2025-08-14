ANAF îi cere lui Klaus Iohannis un milion de euro pentru casa pierdută din Sibiu. Fostul președinte ar putea fi executat silit

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF prin care i se cere să achite 4,7 milioane de lei, echivalentul a aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de soții Iohannis.

Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație oficială de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin care i se solicită plata sumei de 4,7 milioane de lei, echivalentul a aproape 1 milion de euro. Banii reprezintă valoarea chiriilor încasate timp de 17 ani pentru imobilul din Sibiu pe care l-a pierdut definitiv în instanță, potrivit Antena 3.

Potrivit informațiilor, evaluarea a fost realizată de un specialist independent, iar suma calculată acoperă perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, plus penalitățile acumulate.

Casa din centrul Sibiului, aflată pe strada Nicolae Bălcescu, a fost subiectul unui îndelungat proces de retrocedare, în urma căruia instanța a stabilit că soții Iohannis nu au avut un titlu de proprietate valabil. Decizia a dus la radierea dreptului său din cartea funciară și la restituirea imobilului către proprietarii de drept.

Fostul președinte ar putea fi executat silit dacă nu achită suma în termenul stabilit de Fisc

Somația transmisă de ANAF este menită să recupereze prejudiciul considerat de stat ca fiind produs prin încasarea chiriilor aferente perioadei în care Iohannis a deținut imobilul. În cazul în care suma nu va fi achitată, urmează să fie demarate proceduri de executare silită.

Povestea imobilului

Cea mai mediatizată proprietate a soţilor Iohannis este apartamentul situat la parterul unei case din zona zero a Sibiului, pe pietonala Nicolae Bălcescu. Proprietatea de 166 de metri pătraţi, a fost închiriată unei bănci, iar soţii Iohannis s-au judecat pentru ea timp de 16 ani, fiind acuzaţi că ar fi cumpărat spaţiul de la un fals moştenitor.

Casa, din care Klaus şi Carmen Iohannis au cumpărat jumătate pe 1 iunie 1999 pentru suma de 5.000 de lei, a făcut parte din averea soţilor Maria şi Eliseu Ghenea, iar după decesul acestora a trecut, în anii '70, în proprietatea unei surori a lui Eliseu Ghenea, care însă a decedat fără a avea copii. Casa ce face obiectul procesului a trecut în proprietatea statului român, iar în anul 1997 imobilul a fost cumpărat de chiriaşi. În anul 1999, contractele prin care chiriaşii au cumpărat casa au fost anulate în instanţă, la cererea fiului lui Nicolae Baştea, acesta din urmă fiind nepot al soţilor Ghenea. Casa a ajuns apoi în proprietatea familiei Iohannis, care a cumpărat partea urmaşilor lui Nicolae Baştea. Foştii chiriaşi au deschis procese în instanţe, pentru anularea contractelor prin care familia Iohannis a intrat în posesia imobilului din Sibiu, contestând calitatea de urmaş de drept al lui Nicolae Baştea.

Pe 12 noiembrie 2015, Curtea de Apel Braşov a respins un recurs declarat de Klaus şi Carmen Iohannis şi a menţinut decizia Tribunalului Braşov din mai 2014, prin care a fost anulat un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil din Sibiu. Sentința a venit după 16 ani, cu zeci de procese.