Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse

Mai mulți primari liberali s-au revoltat, pe grupurile interne ale partidului, față de premierul Ilie Bolojan, care i-a anunțat că va tăia atât finanțările din fonduri europene, cât și cele din bani publici pentru proiectele care sunt în stadiu incipient.

Primarul Slatinei, Mario de Mezzo, le-a transmis colegilor de partid că va ieși în Piața Victoriei pentru a protesta față de propriul guvern, susțin surse liberale. De asemenea, alți primari PNL din sudul țării i-au transmis lui Ilie Bolojan că “degeaba” mai rămân în partid pentru că oricum vor pierde alegerile din 2028.

Majoritatea edililor din țară, indiferent de culoarea politică, au lansat un val de critici la adresa premierului Ilie Bolojan, ca urmare a deciziilor radicale anunțate de guvern: tăierea finanțărilor din PNRR și Anghel Saligny pentru toate proiectele care au un stadiu de sub 30% dezvoltare. Chiar și edilii PNL s-au revoltat față de șeful lor de partid.

Cel mai vocal a fost primarul municipiului Slatina, Mario de Mezzo. “Dacă ies doi primari în stradă, eu voi fi al treilea. Aștept o strigare”, a scris Mario de Mezzo atât pe grupurile interne ale partidului, cât și pe grupul Asociației Municipiilor din România (AMR).

Pe același grup, unde sunt activi toți primarii de municipii, și-au mai strigat nemulțumirea și edili de la alte partide. Primarul USR din Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, a scris: “Ne urcăm în mașini și venim la ședința de guvern. Se întrece deja orice limită”. Iar primarul PSD din Galați, Ionuț Pucheanu, a continuat: “Oprim orice și mergem acasă!”.

De asemenea, mai mulți primari PNL din sudul țării, apropiați de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, i-au transmis lui Ilie Bolojan că “va omorî” partidul, pentru că fără sprijinul financiar al guvernului, primarii nu vor putea livra proiecte pentru campania din 2028.

“Degeaba mai rămânem în PNL. La cum arată lucrurile, nu avem nicio șansă la alegerile din 2028. Oamenii sunt foarte furioși. O să ne spulbere AUR”, a reacționat unul din aleșii locali ai PNL. Chiar și liderii liberali din Ardeal, apropiați de Ilie Bolojan, i-au transmis premierului că guvernarea nu merge în direcția corectă, susțin surse din partid pentru Adevărul.