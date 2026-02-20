Bărbat de 41 de ani, reținut pentru trafic de droguri. Avea substanțe interzise chiar și la locul de muncă

Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. Acesta a fost prins în flagrant în Cluj-Napoca, în timp ce vindea substanțe lichide și cristaline.

„La data de 20 februarie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Harghita, au dispus reţinerea unui inculpat, în vârstă de 41 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată”, au transmis, vineri, polițiștii și procurorii DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, în mod repetat, în intervalul iulie 2025 – februarie 2026, bărbatul ar fi procurat, deținut și vândut diferite tipuri de droguri de mare risc, inclusiv către consumatori de pe raza județului Harghita.

„În cursul zilei de ieri, inculpatul a fost prins în flagrant, în municipiul Cluj-Napoca, în timp ce comercializa droguri de mare risc sub formă de substanţe lichide şi cristaline, pentru suma de 1.000 lei”, au mai precizat anchetatorii.

Ulterior, au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară în localitatea Florești și în municipiul Cluj-Napoca, inclusiv la sediul societății unde inculpatul își desfășura activitatea.

În urma descinderilor, anchetatorii au găsit și ridicat 351 de comprimate ecstasy, peste 100 de grame de cocaină, 350 de grame de „cristal”, 50 de timbre LSD, 27 de sticluțe cu lichid GHB, cunoscut drept „drogul violului”, 113 seringi și acele aferente, peste 220 de sticluțe goale sau cu urme de substanță, cântare de precizie, plicuri autosigilante, înscrisuri, sumele de 8.400 de euro, 5.000 de lei și 231 de dolari, precum și alte probe.

„Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Harghita cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile. Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Harghita”, au mai transmis sursele citate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Harghita și al jandarmilor din cadrul Gruparea de Jandarmi Mobilă Ștefan Cicio-Pop.