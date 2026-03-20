SUA neagă pregătirile pentru o invazie în Cuba, dar își consolidează capacitatea de reacție în regiune

Armata Statelor Unite nu se pregătește pentru o invazie în Cuba sau pentru preluarea militară a insulei, a declarat joi, în Congres, generalul american Francis Donovan, responsabil pentru forțele SUA din America Latină.

Oficialul a precizat că, deși nu există planuri de intervenție militară directă, Statele Unite sunt pregătite să răspundă rapid oricăror amenințări la adresa Ambasadei SUA din Havana, să apere baza navală din Golful Guantanamo și să gestioneze eventuale valuri de migrație în masă din Cuba, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei audieri în Senat, în contextul intensificării prezenței militare americane în America Latină sub administrația președintelui Donald Trump, care a reafirmat influența Washingtonului în regiune.

În ultimele luni, SUA au lansat operațiuni împotriva unor nave suspectate de trafic de droguri și au extins cooperarea militară cu guvernele aliate din America Latină. De asemenea, la începutul lunii, au avut loc operațiuni comune cu Ecuador.

Amintim că, în ianuarie, forțele speciale americane l-au capturat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro la Caracas, acesta fiind ulterior transferat la New York și acuzat pentru trafic de droguri.

Declarații controversate privind Cuba

Tensiunile au fost amplificate de declarațiile recente ale lui Donald Trump, care a afirmat că se așteaptă să „preia Cuba într-o formă sau alta” și că poate face „orice vrea” în privința statului vecin.

Cu toate acestea, strategia actuală a Washingtonului pare să vizeze mai degrabă presiunea economică decât o intervenție militară. SUA au oprit livrările de petrol venezuelean către Cuba, ceea ce a dus la o criză energetică severă pe insulă. Recent, rețeaua electrică a Cubei s-a prăbușit, lăsând aproximativ 10 milioane de oameni fără curent electric.

Întrebat explicit dacă există exerciții sau planuri militare pentru ocuparea Cubei, Donovan a răspuns ferm: „Comandamentul Sudic al SUA nu face acest lucru”. El a adăugat că nu are cunoștință despre vreun alt comandament american care ar desfășura astfel de pregătiri.

Posibile scenarii de criză

În cadrul audierii, generalul a atras atenția asupra stării precare a bazei din Golful Guantanamo, afectată de furtuni și de lipsa investițiilor din ultimele două decenii.

„Nu voi renunța, este într-o stare proastă”, a spus Donovan, menționând că infrastructura bazei este limitată, existând în prezent un singur debarcader funcțional.

Oficialul american a subliniat că Departamentul de Securitate Internă și Garda de Coastă vor avea un rol esențial în cazul unui posibil val de migranți din Cuba, scenariu considerat plauzibil în cazul unei destabilizări interne a regimului de la Havana.

Totodată, nu este exclusă înființarea unor tabere pentru migranți în zona Guantanamo.

„Dacă aceasta s-ar transforma într-o ameninţare fizică la adresa Ambasadei SUA sau a bazei de la Gitmo, am trimite trupe SUA să apere vieţile americanilor”, a concluzionat generalul Donovan.

În paralel, SUA și Cuba au început discuții pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale, marcate de tensiuni persistente de peste șase decenii, încă de la revoluția condusă de Fidel Castro.