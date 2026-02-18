Cauza morții fiicei lui Tommy Lee Jones, găsită fără suflare într-un hotel. Concluzia oficială a anchetatorilor

Moartea Victoriei Jones, fiica celebrului actor american Tommy Lee Jones, a șocat publicul la începutul acestui an, când tânăra de 34 de ani a fost găsită inconștientă într-un hotel din California. La mai bine de o lună de la tragedie, autoritățile au stabilit cauza exactă a decesului, arătând că acesta a fost legat de problemele cu care se confrunta de mai mult timp.

Potrivit raportului oficial emis de autoritățile din San Francisco, moartea Victoriei Jones a fost cauzată de efectele toxice ale cocainei, fiind clasificată drept supradoză accidentală, relatează revista People. Rezultatul autopsiei clarifică astfel incertitudinile apărute imediat după descoperirea trupului său.

Victoria Jones a fost găsită inconștientă în fața unei camere din Fairmont Hotel, în primele ore ale zilei de 1 ianuarie 2026. Personalul hotelului a alertat serviciile de urgență după ce un oaspete a observat că tânăra nu reacționa și părea în stare gravă. Medicii au încercat manevre de resuscitare, însă fără succes. Anchetatorii au precizat că nu existau semne evidente de violență, traumatisme sau indicii care să sugereze implicarea altor persoane. În același timp, nu au fost descoperite obiecte asociate consumului de droguri în cameră, ceea ce a complicat inițial investigația.

Problemele personale ale Victoriei Jones

Moartea fiicei actorului nu a venit complet neașteptat pentru apropiați, care cunoșteau dificultățile cu care aceasta se confrunta. Familia încercase chiar să obțină o formă temporară de tutelă pentru a o proteja, după ce autoritățile medicale consideraseră că ar putea reprezenta un risc pentru sine.

În 2025, Victoria a avut două confruntări cu legea. Prima a avut loc în Napa Valley, fiind acuzată de conducere sub influența substanțelor interzise, posesie de droguri și opunere la arestare. Documentele judiciare menționau descoperirea unui plic cu o substanță albă, suspectată a fi cocaină. Al doilea incident s-a produs câteva luni mai târziu la Carneros Resort and Spa, în urma unui conflict domestic. Aceste episoade au crescut îngrijorarea familiei și a prietenilor, care au încercat de mai multe ori să o sprijine.

Durerea actorului

Surse apropiate familiei spun că dispariția Victoriei l-a afectat profund pe Tommy Lee Jones, cunoscut publicului pentru rolurile sale din filme precum Men in Black. Actorul, de obicei discret, ar fi preferat să se retragă din viața publică după tragedie. Prietenii săi au declarat că, deși încearcă să rămână puternic, durerea pierderii este evidentă și este gestionată departe de atenția mass-media.