Greșeala care îți sabotează încercările de a scădea colesterolul, chiar dacă ai renunțat la alimentele „interzise”

O schimbare aparent corectă în dietă poate să nu aibă efectul dorit asupra colesterolului. Mulți oameni aleg să elimine alimentele considerate „periculoase”, convinși că astfel își vor îmbunătăți rapid analizele. În realitate, spun medicii, simpla renunțare la anumite produse nu este suficientă pentru a ține sub control valorile colesterolului.

Tot mai mulți români care află că au colesterol ridicat își modifică imediat alimentația, scoțând din meniu produsele bogate în colesterol. Specialiștii atrag însă atenția că această abordare, deși bine intenționată, nu reprezintă soluția principală pentru scăderea valorilor din sânge.

„De cele mai multe ori, atunci când un pacient are colesterol ridicat, cauza este alimentația, însă reducerea acestuia necesită o abordare complexă, care include atât schimbări în dietă, cât și în stilul de viață”, explică medicul cardiolog Kunal Lal, potrivit eathing well.

Medicii explică faptul că organismul produce în mod natural cea mai mare parte a colesterolului, la nivelul ficatului. Prin urmare, chiar și atunci când aportul alimentar este redus, corpul poate compensa prin creșterea producției interne, ceea ce limitează efectele unei diete axate exclusiv pe eliminări.

„Cea mai mare parte a colesterolului din sânge este produsă de ficat și intestine, nu provine din alimentație. Chiar dacă reduci alimentele bogate în colesterol, organismul poate produce mai mult sau îl poate absorbi mai eficient”, a explicat dieteticianul Michelle Routhenstein.

Adevăratul factor care influențează semnificativ nivelul colesterolului este consumul de grăsimi saturate și grăsimi trans. Grăsimile saturate pot afecta capacitatea ficatului de a elimina colesterolul „rău” (LDL), favorizând acumularea acestuia în sânge.

„Grăsimile saturate cresc colesterolul total și LDL deoarece încetinesc capacitatea ficatului de a elimina LDL din sânge”, a precizat dr. Routhenstein.

În același timp, grăsimile trans, prezente încă în unele produse procesate și alimente de tip fast-food, au un efect dublu negativ: cresc LDL și scad colesterolul „bun” (HDL).

De aceea, medicii recomandă o abordare mai complexă, care să includă mai multe schimbări simultan. Creșterea aportului de fibre solubile, regăsite în alimente precum ovăzul, leguminoasele, fructele și legumele, poate contribui la reducerea colesterolului prin eliminarea acestuia din organism.

De asemenea, înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi nesaturate, cum sunt cele din uleiul de măsline, nuci, semințe sau pește gras, ajută la îmbunătățirea profilului lipidic.

„Nu este suficient doar să reduci grăsimile saturate. Este important să le înlocuiești cu grăsimi nesaturate, precum cele din ulei de măsline, nuci sau pește gras, care ajută la o mai bună funcționare a colesterolului bun”, a explicat medicul Routhenstein.

Pe lângă alimentație, activitatea fizică joacă un rol important. Medicii recomandă exerciții regulate, atât aerobice, cât și de forță, pentru a susține creșterea colesterolului HDL și pentru a menține sănătatea cardiovasculară.

„Chiar și 30 de minute de activitate fizică pe zi, de cinci ori pe săptămână, pot avea beneficii semnificative asupra colesterolului”, recomandă medicul cardiolog Kunal Lal.