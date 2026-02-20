search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fostul fotbalist care l-a jefuit pe Dan Șucu în trecut, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru consum și trafic de droguri

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Tribunalul Bihor l-a condamnat joi pe fostul fotbalist Marius Siminic la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc și deținere de substanțe interzise, într-un dosar DIICOT Oradea.

Marius Simnic Foto/Facebook
Marius Simnic Foto/Facebook

Siminic a vândut droguri unui investigator sub acoperire, direct și printr-un „om de încredere”, Andrei Nicu Drăgușanu, care a primit 2 ani de închisoare. Cei doi și-au recunoscut faptele și au ales judecarea prin procedura simplificată, beneficiind de reducerea pedepsei cu o treime.

Primele tranzacții au început în vara lui 2024

Ancheta arată că tranzacțiile s-ar fi desfășurat timp de șapte luni, implicând un investigator sub acoperire. Prima întâlnire dintre Marius Siminic și agentul sub acoperire a avut loc în vara lui 2024, iar vânzările s-ar fi repetat periodic în lunile următoare, conform Bihoreanul.

Pe 25 iulie 2024, Siminic i-ar fi furnizat investigatorului două grame de 3-CMC, numit și „cristal”, pentru 300 de lei. Tranzacții similare au avut loc pe 16 august și 26 septembrie, menținând aceeași cantitate și preț. În 4 octombrie, deși cantitatea a rămas identică, suma cerută a urcat la 400 de lei.

Pe 25 octombrie 2024, Siminic ar fi mers împreună cu Andrei Nicu Drăgușanu. Cei doi ar fi vândut 7 grame de substanță pentru 1.400 de lei. În 10 decembrie, Drăgușanu a efectuat o tranzacție separată, livrând 2 grame de 3-CMC pentru 400 de lei. Ultima vânzare atribuită lui Siminic ar fi avut loc pe 27 februarie 2025, când agentul sub acoperire a primit 3 grame de „cristal” pentru 600 de lei.

Ancheta s-a finalizat pe 24 martie 2025

Perchezițiile au scos la iveală în locuința lui Marius Siminic pliculețe cu substanțe psihoactive, urme de droguri de mare risc și un cântar cu reziduuri, ceea ce a dus la acuzațiile de trafic și de deținere pentru consum propriu.

Inițial arestat preventiv, Siminic a fost ulterior plasat în arest la domiciliu, iar Andrei Nicu Drăgușanu a fost sub control judiciar. În mai 2025, ambii au fost trimiși în judecată, iar joi Tribunalul Bihor i-a condamnat la închisoare cu executare.

„Nu se poate reține faptul că inculpatul ar fi intenționat să comercializeze cantități mici de droguri de risc și mare risc astfel încât să fie reținute aceste cauze de atenuare a pedepsei. Faptul că a depus mai multe denunțuri în perioada cât a fost cercetat în prezentul dosar nu are nicio semnificație juridică cu privire la atenuarea pedepsei, cât timp nu au fost valorificate în vreun fel acele denunțuri!, se arată în motivarea instanței.

Pentru Andrei Nicu Drăgușanu, instanța a ținut cont că a săvârșit faptele ca recidivist, având deja în 2023 o condamnare definitivă în Ungaria, de 7 ani, pentru trafic de migranți.

Implicat și în alte dosare. Lovitura Mobexpert

Marius Siminic este implicat într-un alt dosar la Curtea de Apel Oradea, fiind acuzat că, împreună cu patru colegi de la retailerul de mobilă Mobexpert, și-ar fi însușit peste 500.000 de lei, încasând avansuri de la clienți fără a emite bonuri fiscale și fără să încaseze în casa de marcat.

Judecătoria Oradea a considerat că faptele s-au prescris, astfel că procesul penal împotriva lui a fost oprit, însă a fost obligat să restituie 474.000 de lei companiei.

Într-un alt dosar similar, pentru înșelăciune asupra unor clienți care au plătit produse neprimite (pagubă de peste 115.000 de lei), prescripția i-a scăpat pe Siminic de răspunderea penală, dar instanțele i-au cerut totuși să achite integral prejudiciile.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
digi24.ro
image
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
stirileprotv.ro
image
525 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor Aeriene Române
fanatik.ro
image
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
libertatea.ro
image
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de dolari. Cu o condiție
digi24.ro
image
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
gsp.ro
image
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Eric Dane, vedeta din „Grey’s Anatomy” şi „Euphoria”, a murit la 53 de ani
antena3.ro
image
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
observatornews.ro
image
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Cât a ajuns întreținerea pentru un apartament cu 3 camere, după aproape o lună fără apă caldă și căldură
playtech.ro
image
FCSB, OUT din play-off în cel mai nebun scenariu. Cum se poate ajunge la clasament în cinci. Toate calculele
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din București a fost găsit fără suflare în apartament chiar de tatăl său. Pe pereți erau scrise mesaje de adio
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!
romaniatv.net
image
Românii care l-au impresionat pe Donald Trump. Doi oameni – cheie care îi stau alături președintelui SUA
mediaflux.ro
image
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto profimedia jpg
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
ed3f2926b202b1bf0393b95ce948f491 jpg
Povestea incredibilă a unei corăbii romane plină cu bani din taxe, rătăcită de munson în Sri Lanka
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O zodie își schimbă destinul la final de iarnă. După o perioadă apăsătoare, scapă de problemele grele și plânge de fericire. Norii se risipesc, iar speranța începe să prindă contur
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
La 67 de ani, Sharon Stone vorbește despre... nuditate. „Ar trebui să ne fie frică să ne privim în oglindă?”

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie