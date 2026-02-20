Fostul fotbalist care l-a jefuit pe Dan Șucu în trecut, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru consum și trafic de droguri

Tribunalul Bihor l-a condamnat joi pe fostul fotbalist Marius Siminic la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc și deținere de substanțe interzise, într-un dosar DIICOT Oradea.

Siminic a vândut droguri unui investigator sub acoperire, direct și printr-un „om de încredere”, Andrei Nicu Drăgușanu, care a primit 2 ani de închisoare. Cei doi și-au recunoscut faptele și au ales judecarea prin procedura simplificată, beneficiind de reducerea pedepsei cu o treime.

Primele tranzacții au început în vara lui 2024

Ancheta arată că tranzacțiile s-ar fi desfășurat timp de șapte luni, implicând un investigator sub acoperire. Prima întâlnire dintre Marius Siminic și agentul sub acoperire a avut loc în vara lui 2024, iar vânzările s-ar fi repetat periodic în lunile următoare, conform Bihoreanul.

Pe 25 iulie 2024, Siminic i-ar fi furnizat investigatorului două grame de 3-CMC, numit și „cristal”, pentru 300 de lei. Tranzacții similare au avut loc pe 16 august și 26 septembrie, menținând aceeași cantitate și preț. În 4 octombrie, deși cantitatea a rămas identică, suma cerută a urcat la 400 de lei.

Pe 25 octombrie 2024, Siminic ar fi mers împreună cu Andrei Nicu Drăgușanu. Cei doi ar fi vândut 7 grame de substanță pentru 1.400 de lei. În 10 decembrie, Drăgușanu a efectuat o tranzacție separată, livrând 2 grame de 3-CMC pentru 400 de lei. Ultima vânzare atribuită lui Siminic ar fi avut loc pe 27 februarie 2025, când agentul sub acoperire a primit 3 grame de „cristal” pentru 600 de lei.

Ancheta s-a finalizat pe 24 martie 2025

Perchezițiile au scos la iveală în locuința lui Marius Siminic pliculețe cu substanțe psihoactive, urme de droguri de mare risc și un cântar cu reziduuri, ceea ce a dus la acuzațiile de trafic și de deținere pentru consum propriu.

Inițial arestat preventiv, Siminic a fost ulterior plasat în arest la domiciliu, iar Andrei Nicu Drăgușanu a fost sub control judiciar. În mai 2025, ambii au fost trimiși în judecată, iar joi Tribunalul Bihor i-a condamnat la închisoare cu executare.

„Nu se poate reține faptul că inculpatul ar fi intenționat să comercializeze cantități mici de droguri de risc și mare risc astfel încât să fie reținute aceste cauze de atenuare a pedepsei. Faptul că a depus mai multe denunțuri în perioada cât a fost cercetat în prezentul dosar nu are nicio semnificație juridică cu privire la atenuarea pedepsei, cât timp nu au fost valorificate în vreun fel acele denunțuri!”, se arată în motivarea instanței.

Pentru Andrei Nicu Drăgușanu, instanța a ținut cont că a săvârșit faptele ca recidivist, având deja în 2023 o condamnare definitivă în Ungaria, de 7 ani, pentru trafic de migranți.

Implicat și în alte dosare. Lovitura Mobexpert

Marius Siminic este implicat într-un alt dosar la Curtea de Apel Oradea, fiind acuzat că, împreună cu patru colegi de la retailerul de mobilă Mobexpert, și-ar fi însușit peste 500.000 de lei, încasând avansuri de la clienți fără a emite bonuri fiscale și fără să încaseze în casa de marcat.

Judecătoria Oradea a considerat că faptele s-au prescris, astfel că procesul penal împotriva lui a fost oprit, însă a fost obligat să restituie 474.000 de lei companiei.

Într-un alt dosar similar, pentru înșelăciune asupra unor clienți care au plătit produse neprimite (pagubă de peste 115.000 de lei), prescripția i-a scăpat pe Siminic de răspunderea penală, dar instanțele i-au cerut totuși să achite integral prejudiciile.