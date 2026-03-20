Analiză Analiză la pompă: de ce s-a scumpit atât de mult motorina la OMV. Explicațiile unui expert în energie

Motorina se scumpește accelerat, iar OMV afișează cele mai mari prețuri din piață. După începerea războiului din Orientul Mijlociu, tarifele operatorului au urcat cu până la 20 de bani/litru peste nivelul celorlalte stații de alimentare.

Potrivit datelor analizate de „Adevărul”, motorina standard vândută de OMV s-a scumpit cu 1,35 lei/litru din data de 27 februarie 2026, preziua începerii războiului din Iran, iar cea premium cu 1,50 lei/litru, motorina standard fiind cu 22 de bani mai scumpă decât cea mai ieftină motorină standard din alte benzinării, iar motorina premium cu 30 de bani mai scumpă decât cea mai ieftină motorină premium în alte benzinării.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat pentru „Adevărul” de ce OMV vinde cea mai scumpă motorină din România, în comparație cu prețurile afișate de ceilalți benzinari importanți. Principalul motiv este legat de marja comercială, adică profitul brut, și că își permite să crească prețurile mizând pe „captivitatea” clienților pe care și i-a format.

„În primul rând, OMV taxează segmentul captiv, nu costul.În criză, companiile nu mai prețuiesc strict pe baza costului curent, ci pe baza a ceea ce poate suporta clientul fără să plece. Dacă ai flotă, rută fixă, card de combustibil, obicei de alimentare, preferință pentru anumite stații sau convingerea că „OMV e mai sigur pentru motor”, ești client mai puțin elastic. Faptul că OMV Petrom raportează explicit că rezultatul din retail a crescut din margini mai bune la carburant, iar OMV Group spune același lucru pentru retail, arată direct că marja comercială e parte din explicație, nu doar costul de aprovizionare”, a declarat Dumitru Chisăliță pentru „Adevărul”.

Motorina premium este perfectă pentru creșterea profitului

Pe de altă parte, explică expertul, când piața intră în tensiune, retailerul nu se uită doar la cât l-a costat stocul din rezervor, ci la cât îl va costa să-l înlocuiască mâine dacă situația se agravează. „Asta duce la prețuri ridicate chiar înainte ca toate costurile reale să fi intrat complet în pompă. Exact asta se vede în episoadele recente de scumpiri din România, puse pe seama tensiunilor externe și a cotațiilor internaționale ale țițeiului și produselor petroliere”, a adăugat Chisăliță.

La motorina premium, spune expertul, clientul compară mai puțin prețurile și justifică mai ușor diferența. „Costul suplimentar real al pachetului de aditivi există, dar nu explică singur ecarturi de peste 1 leu/litru. Premiumul funcționează ca un „vehicul de monetizare a anxietății”: șoferul plătește în plus ca să cumpere liniște, nu neapărat combustibil proporțional mai valoros. În criză, asta devine și mai profitabil”, a explicat președintele Asociației Energia Inteligentă.

Arhitectura de piață formată din OMV și Petrom „nu înseamnă automat cartel”

OMV și Petrom fiind în același grup nu e un detaliu, e arhitectură de piață, punctează Chisăliță, explicând că acest lucru permite acoperirea a două segmente simultan: Petrom ține clientul sensibil la preț, OMV monetizează clientul mai puțin sensibil. „Nu trebuie ca OMV să fie competitiv cu Lukoil la fiecare litru; îi ajunge ca Petrom să nu lase clientul ieftin să fugă prea departe din grup. Cu alte cuvinte, grupul își apără volumul prin Petrom și își extrage marja de profit prin OMV. OMV Petrom arată și că cererea de retail în România a rămas în linii mari stabilă, ceea ce înseamnă că există spațiu să ridici marja fără să pierzi dramatic volume”, a declarat Dumitru Chisăliță pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, în criză, liderul de preț testează piața, iar ceilalți nu-l urmează mereu integral. „Când un jucător cu rețea puternică urcă primul, încearcă să afle cât suportă piața. Dacă ceilalți îl copiază, noul nivel devine „normal”. Dacă nu, rămâne cu o primă de preț și cu o clientelă mai captivă. În datele tale, exact asta pare să se întâmple: la standard OMV e doar deasupra, dar încă aproape de pluton; la premium s-a desprins clar”, a precizat expertul.

Dumitru Chisăliță a subliniat însă că „asta nu înseamnă automat cartel”. „Poate fi comportament rațional într-o piață tensionată. Consiliul Concurenței a spus recent că monitorizează piața, dar nu a identificat până acum înțelegeri de tip cartel. Asta nu înseamnă că prețurile sunt „corecte”; înseamnă doar că nu există, cel puțin public, dovadă de coordonare ilegală. O companie poate profita de context foarte dur și perfect legal, atât timp cât nu se înțelege explicit cu rivalii”, a declarat el, amintind că analiza pe care a făcut-o recent privind prețurile carburanților a arătat că motorina era, în medie, cu circa 10 bani/l peste nivelul justificat de costurile pieței, într-o țară care are infrastructură de rafinare și logistică ce ar trebui, în mod normal, să amortizeze șocurile.

Amintim că, potrivit datelor oficiale analizate de „Adevărul”, joi 19 martie OMV vindea motorina premium cu 10,09 lei/litru, o creștere cu circa 1,5 lei față de nivelul din data de 27 februarie când prețul era de 8,60 – 8,70 lei/litru.

În ce privește prețul motorinei standard, acesta era joi 19 martie de 9,54 lei/litru, cu 1,34 lei mai mult decât în data de 27 februarie când îl vindea cu 8,20 lei/litru.