Polițiști amenințați cu moartea într-un bar din Călărași. Unul dintre ei s-a ales cu un pumn în față

Doi polițiști au fost amenințați cu acte de violență și cu moartea, iar unul dintre ei a fost lovit cu pumnul în față, în timp ce intervenea pentru restabilirea liniștii publice. Totul s-a întâmplat în comuna Unirea, județul Călărași.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Modelu au fost chemați prin 112 la un bar din localitate, unde muzica era dată foarte tare. La fața locului, agenții au găsit mai multe persoane aflate în stare de ebrietate, inclusiv administratorul localului, un tânăr de 28 de ani, care a devenit agresiv și a refuzat să reducă volumul muzicii. Incidentul a avut loc duminică, 21 septembrie, scrie presa locală din Călărași.

Situația a degenerat rapid: persoanele de pe terasă au început să adreseze injurii și amenințări, iar una dintre ele a încercat să împiedice plecarea polițiștilor, forțând geamul autospecialei. În busculadă, unul dintre agenți a fost lovit în zona ochiului drept, însă nu a suferit răni grave.

Inculpatul principal a fost reţinut pentru 24 de ore şi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. Judecătoria Călăraşi a admis solicitarea procurorului şi a dispus arestarea pentru 30 de zile sub acuzaţia de ultraj.

Procurorii fac cercetări şi faţă de o altă persoană care a dobândit calitatea de suspect în acest dosar, tot pentru ultraj, se arată în comunicatul Parchetului.