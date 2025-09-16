Nouă răniți, după ce un șofer de 19 ani a pierdut controlul la o curbă și a spulberat mai multe mese de pe terasa unui bar din Piatra-Olt

Nouă persoane au ajuns la spital, luni seara, la Piatra-Olt, după ce un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-o terasă plină de clienți.

Un accident rutier extrem de grav s-a produs luni, 15 septembrie, în jurul orei 21:45, pe strada Crivei din Piatra-Olt, județul Olt, unde un tânăr șofer de 19 ani, din comuna Fălcoiu, a pierdut controlul asupra mașinii pe care o conducea și a intrat direct într-o terasă unde se aflau mai multe persoane.

În urma impactului violent, nouă persoane au fost rănite: șoferul, trei pasageri din autoturismul condul de el și cinci clienți aflați la mese, pe terasă. Toți au fost transportați de urgență la Spitalul Județean Slatina pentru investigații și îngrijiri medicale.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 19 ani, din comuna Fălcoiu, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu terasa unei societăți comerciale. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto, trei pasageri și alte cinci persoane aflate pe terasă au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.

Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, accidentul s-ar fi produs din cauză că șoferul nu a adaptat viteza la o curbă la stânga, motiv pentru care autoturismul a ieșit de pe carosabil, a lovit mai întâi un gard și apoi a intrat în terasa unui bar, unde a spulberat mesele și scaunele.

Martorii povestesc că zgomotul a fost înfricoșător, urmat de țipete și panică. Salvatorii au intervenit rapid pentru a acorda primul ajutor victimelor.

În urma testelor efectuate, polițiștii au confirmat că tânărul nu consumase nici alcool, nici substanțe interzise.

„Conducătorul auto a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative”, au precizat oficialii IPJ Olt.

Pe numele şoferului de 19 ani a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.