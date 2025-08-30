Un șofer a lovit intenționat un grup de oameni, în fața unui bar din Franța. O persoană a murit și alte cinci au fost rănite

Un șofer a lovit „deliberat” un grup de persoane, în centrul orașului Evreux, Franța, în urma unei altercații într-un bar. O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă, a anunțat parchetul francez.

Conform procurorului Rémi Coutin, altercația s-a petrecut într-un bar de vin din centrul orașului, în jurul orei 4:00 dimineața (ora locală). „A avut loc o altercație între mai multe persoane, între o tânără și mai mulți bărbați”, a declarat magistratul. Bodyguarzii au decis evacuarea tuturor celor aproximativ 100 de clienți din local, relatează AFP, citat de News.ro.

În acel moment, unul dintre participanți s-a urcat la volan și a lovit cu mare viteză mulțimea aflată în afara barului. Bilanțul este tragic: un bărbat a murit la fața locului, iar cinci persoane au fost rănite și transportate la spitalul CHU Evreux, două dintre ele în stare critică.

Procurorul a precizat că trei persoane – doi bărbați și o femeie – au fost arestate în urma incidentului, fiind fie pasageri în mașină, fie implicați în altercație.

Ancheta se desfășoară sub aspectul infracțiunilor de omucidere și tentativă de omucidere. Reprezentanții autorităților au exclus orice motiv terorist sau cu caracter rasist, subliniind că incidentul a pornit de la o altercație între clienți și a degenerat tragic.

Magistratul a rezumat situația: „Pornim de la ideea unei altercaţii între clienţi ai acestui bar care, brusc, degenerează complet şi conduce la o dramă teribilă”.