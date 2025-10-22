search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
„România stă pe o bombă”. Fostul judecător Cristi Danileț avertizează asupra pericolului conductelor de gaz neînlocuite

Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul judecător Cristi Danileț trage un semnal de alarmă după tragedia produsă în octombrie 2025 la un bloc de pe Calea Rahovei din București, unde două persoane au murit și 13 au fost rănite. Magistratul spune că situația nu este nouă, ci repetă un tipar vechi de decenii – deflagrații cauzate de rețele publice de gaz neîntreținute.

Fostul judecător a tras un semnal de alarmă FOTO Inquam Photos / George Călin
Fostul judecător a tras un semnal de alarmă FOTO Inquam Photos / George Călin

„În anul 2010 am judecat cazul deflagrației de la Zalău, când un bloc a explodat din cauza scăpărilor repetate și masive de gaze – au fost morți, răniți, pierderea agoniselii de o viață a tuturor locatarilor și distrugerea în întregime a blocului de locuințe. Atunci, în timpul audierilor, unul dintre inculpați ce deținea funcție de conducere la compania de gaze mi-a spus «România stă pe o bombă»”, a scris Danileț pe blogul său.

Potrivit fostului magistrat, companiile de distribuție a gazelor ar fi obligate, prin contractele de privatizare, să înlocuiască anual mii de kilometri de conducte, dar, din lipsă de fonduri, fac doar reparații punctuale – „peticiri” – în locul unor înlocuiri sistematice.

Cazuri similare

Danileț a inventariat zeci de cazuri similare, din ultimele trei decenii, în care exploziile au fost cauzate de fisuri, coroziune sau neglijență în întreținerea conductelor. Printre cele mai grave:

Călărași (2003) – 7 morți, zeci de răniți, două etaje de bloc distruse;

Craiova (2006) – 2 morți, 1.000 de apartamente avariate;

Zalău (2007) – 2 decedați, 8 răniți, bloc demolat;

Iași (2016) – 2 morți, 11 răniți, clădire dezafectată;

București (2025) – 2 morți, 13 răniți, bloc demolat după explozie.

Apel la investiții în infrastructură

„O explozie se produce când concentrația de gaz metan în aer atinge nivelul de 9,5% în încăpere și este declanșată de o scânteie. Gazul nu miroase – dacă nu e suficient mercaptan în instalație nu se sesizează prin miros scăpările de gaz, dar generează amețeală și greață”, a mai spus Danileț.

Fostul judecător avertizează că fără investiții urgente în infrastructura de gaze, tragedii precum cea de la Rahova se vor repeta, în timp ce răspunderea penală rămâne, de obicei, limitată la pedepse cu suspendare.

„Evenimentele din 2025 arată că, fără investiții urgente în infrastructură și fără o cultură a siguranței, astfel de drame sunt repetabile”, a concluzionat Danileț.

Societate

