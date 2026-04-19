Accident cu cinci răniți la un târg săptămânal. Un șofer de 77 de ani ar fi încurcat frâna cu accelerația. Elicopterul SMURD a preluat o femeie în stare gravă

Un accident produs într-un târg săptămânal din județul Călărași s-a soldat cu cinci persoane rănite, după ce un șofer de 77 de ani ar fi încurcat frâna cu accelerația. O femeie a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată de urgență la București.

Un accident rutier grav produs duminică dimineață, în jurul orei 08:30, într-un târg săptămânal din comuna Mănăstirea, județul Călărași, a dus la rănirea a cinci persoane și la mobilizarea mai multor echipaje de intervenție, inclusiv a unui elicopter SMURD.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, un bărbat de 77 de ani, din București, a pierdut controlul maşinii în timp ce se afla în incinta târgului săptămânal. În urma manevrei greșite, vehiculul a intrat în zona în care se aflau persoane aflate la cumpărături și a lovit mai mulți oameni, precum și autovehicule parcate.

În urma impactului, cinci persoane au fost rănite. Cel mai grav este o femeie de 63 de ani, care este posibil să fi suferit o fractură la coloana vertebrală. Aceasta a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată la un spital din București pentru investigații și tratament de specialitate, notează presa locală.

Alte două victime au fost transportate la Spitalul Județean Călărași: o femeie de 40 de ani, cu dureri toracice, și un bărbat de 46 de ani, cu o leziune la picior. O altă femeie, de 47 de ani, rănită ușor, a refuzat transportul la spital după evaluarea medicală de la fața locului.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. El a suferit, la rândul său, un atac de panică, însă a refuzat transportul la spital.

Potrivit ultimelor informații, el ar fi încurcat frâna cu accelerația.

„La data de 19 aprilie a.c., în jurul orei 08:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Oltenița au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier în comuna Mănăstirea, în zona târgului organizat săptămânal.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 77 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism în incinta târgului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu mai multe vehicule parcate și accidentând mai multe persoane în acel loc.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite, fiind transportate la unități medicale pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Călărași.