Video Filmul accidentului tragic din Ciolpani. Momentul în care cei doi tineri morți sunt găsiți de prietenii lor: „Mi-e rău!”

Cei doi tineri în vârstă de 20 de ani, care și-au pierdut viața duminică seară, în urma unui accident rutier grav produs în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, se numeau Mihai și David. Aceștia au fost găsiți la scurt timp după accident de doi prieteni.

Potrivit unor surse apropiate, Mihai și David s-au întâlnit în seara de Paște cu mai mulți prieteni la Palatul Snagov, de unde ar fi plecat cu doar câteva minute înainte de producerea accidentului. La volan se afla Mihai, iar martorii susțin că acesta nu consumase alcool și nici substanțe interzise.

Aceleași surse afirmă că nu ar fi fost vorba despre o întrecere în trafic, ci despre o viteză excesivă, în condițiile în care tânărul conducea un autoturism de peste 500 de cai putere. În urmă cu doar două zile, Mihai se filmase la volan circulând cu 300 km/h, imaginile fiind publicate pe rețelele sociale.

Pe un drum aproape pustiu care traversează pădurea Snagov, șoferul ar fi accelerat puternic și ar fi pierdut controlul într-o curbă. Mașina a lovit un copac și s-a izbit violent de un al doilea, acul vitezometrului oprindu-se la 140 km/h în momentul impactului, potrivit Antena 3. Atât Mihai, cât și prietenul său, David, și-au pierdut viața pe loc.

Tinerii au fost găsiți de prietenii lor

Doi dintre prietenii lor, îngrijorați că nu mai răspundeau la telefon, au plecat să-i caute. Momentul în care au ajuns la locul tragediei a fost surprins de camera de bord a mașinii, imaginile redând șocul acestora la descoperirea scenei.

Dialogul purtat în maşină de prietenii lui Mihai şi David, înainte să-i găsească fără viaţă este unul sfâșietor. Imaginile i-au surprins în timp ce își căutau prietenii de care nu mai reușeau să dea.

Sursa video: Facebook / Sonia Simionov

Unul dintre prieteni: Ia, mai uită-te pe locaţie atent la el. Nu ştiu dacă cumva a ieşit de pe drum. Ia, aici!

Celălalt prieten: Ia, aici! Da, au ieşit. Nu pot să cred!

-Mi-e rău!

Cei doi au coborât din mașină și au început să îi caute pe Mihai și pe David în pădurea Băneasa, moment în care unul dintre ei sună la Poliție. După ce autoritățile au ajuns la locul teribilului accident, s-a găsit telefonul care detectase impactul şi iniţiase un apel, care nu a mai fost făcut.

La scurt timp de la tragedie, la locul accidentului au ajuns şi părinţii celor doi.

"Maică-sa este în şoc, tatăl lui e în şoc. Era student, era un băiat de nota 20. Deci, nu am cuvinte... Se plimbă noaptea, nepotul meu este în anturajul lor. Sunt băieţi cuminţi", a spus un apropiat al familiei şoferului.

Potrivit surselor, bolidul de 100.000 de euro fusese primit cadou de curând de tânărul şofer, care urma să îşi sărbătorească ziua de naştere peste câteva zile.