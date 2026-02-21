Femeie găsită moartă lângă un lac din județul Călărași. Polițiștii o căutau de o lună

O femeia în vârstă de 39 de ani, din satul Sultana, comuna Mânăstirea, a fost descoperită moartă în apropierea unui lac din județul Călărași. Aceasta fusese dată dispărută după ce a plecat voluntar de la domiciliu în data de 17 ianuarie, fără a mai reveni.

Sesizarea privind dispariția a fost făcută pe 24 ianuarie la Secția 2 Poliție Rurală Ulmeni de către mama femeii. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că Mina Florentina locuia în concubinaj cu un bărbat din aceeași localitate, care a declarat că nu a mai văzut-o din 16 ianuarie, relatează presa locală.

Conform datelor oficiale, femeia avea aproximativ 1,70 metri înălțime, cântărea în jur de 60 de kilograme și avea constituție atletică. La momentul dispariției purta o bluză gri, pantaloni negri și adidași albaștri. Anchetatorii au mai precizat că aceasta nu deținea telefon mobil și nici conturi pe rețelele de socializare, aspecte care au îngreunat considerabil căutările.

În cadrul operațiunilor de căutare au fost mobilizate mai multe structuri operative – polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră – însă fără rezultat până la data de 19 februarie, când trupul neînsuflețit a fost găsit în zona lacului.

Dosarul penal este instrumentat de procurori, care continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.