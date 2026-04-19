Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Un microbuz plin cu copii a intrat într-un autoturism, în județul Mureș. 11 persoane au ajuns la spital

Nouă copii și doi adulți au fost transportați la spital, sâmbătă seară, în urma unui accident rutier produs în localitatea Dumbrăvioara, județul Mureș. Victimele se aflau într-un microbuz care a intrat în coliziune cu un autoturism.

Nouă copii și doi adulți au fost transportați la spital. FOTO: Facebook/Europa Press RO

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, la fața locului au intervenit de urgență trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială pentru transport victime multiple.

„În urma evaluării medicale, toate persoanele implicate sunt încadrate în cod verde. Toate victimele au fost transportate la UPU Târgu Mureș”, au transmis reprezentanții ISU, ceea ce înseamnă că rănile suferite nu le pun viața în pericol.

Toate cele 11 persoane – cei 9 minori și cei doi adulți care îi însoțeau – au fost transportate la UPU Târgu Mureș pentru investigații suplimentare.

Recent, un microbuz de persoane în care se aflau 10 pasageri a fost implicat într-un grav accident pe DN1A, în zona localității Boldești-Scăeni, județul Prahova. Atunci, având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. 

