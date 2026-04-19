Un microbuz plin cu copii a intrat într-un autoturism, în județul Mureș. 11 persoane au ajuns la spital

Nouă copii și doi adulți au fost transportați la spital, sâmbătă seară, în urma unui accident rutier produs în localitatea Dumbrăvioara, județul Mureș. Victimele se aflau într-un microbuz care a intrat în coliziune cu un autoturism.

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, la fața locului au intervenit de urgență trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială pentru transport victime multiple.

„În urma evaluării medicale, toate persoanele implicate sunt încadrate în cod verde. Toate victimele au fost transportate la UPU Târgu Mureș”, au transmis reprezentanții ISU, ceea ce înseamnă că rănile suferite nu le pun viața în pericol.

