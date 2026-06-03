Ucraina, tot mai aproape de UE. Bruxelles-ul deschide calea negocierilor de aderare

Uniunea Europeană a deschis miercuri calea pentru reluarea oficială a negocierilor de aderare cu Ucraina, blocate până în prezent de un veto ungar, au afirmat oficiali europeni.

Reprezentanţii celor 27 de state la Bruxelles au dat un acord preliminar pentru deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere cu Ucraina şi Republica Moldova, marcând astfel „o etapă importantă pe calea lor de integrare europeană”, a afirmat un oficial al preşedinţiei cipriote a Consiliului UE, potrivit Agerpres.

Kievul și Chișinăul au depus cererile de aderare la UE în același timp, ceea ce înseamnă că parcursul Republicii Moldova poate avansa doar dacă și cel al Ucrainei avansează.

Decizia vine după ce Ungaria a semnalat că va renunța la opoziția sa de lungă durată față de candidatura Ucrainei la aderarea la UE. Deschiderea primului „cluster” de negociere, un pas formal pe drumul către aderare, este programată să aibă loc în cadrul unei conferințe interguvernamentale la Luxemburg, pe 15 iunie, au spus trei diplomați.

Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni în principal de opoziția fostului premier ungar Viktor Orbán. După schimbarea guvernării de la Budapesta, noul executiv ungar a transmis însă semnale privind o abordare mai moderată față de extinderea Uniunii Europene.

Discuțiile privind aderarea Ucrainei au accelerat după ce premierul ungar Péter Magyar a mers la Bruxelles și s-a întâlnit cu oficiali de rang înalt ai UE pentru a discuta despre deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fonduri europene înghețate, au afirmat diplomați de la Bruxelles.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în șase grupuri tematice de negocieri, care reunesc diferite capitole ale legislației europene. Deschiderea fiecărui grup necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre, iar orice stat poate bloca negocierile dacă apreciază că țara candidată nu mai respectă reformele asumate.